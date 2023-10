Lazio-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Atalanta è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Scontro diretto all’Olimpico? Per ora no, viste le tribolazioni della Lazio in campionato. Dopo sette giornate i biancocelesti addirittura galleggiano sopra la zona retrocessione, con una disarmante media di un punto a partita. Un avvio quasi disastroso per la squadra di Maurizio Sarri: toglieremmo probabilmente anche il “quasi” se non fosse per la vittoria ottenuta un mese fa in casa del Napoli campione d’Italia al “Maradona”.

Da allora la Lazio ha battuto solo il Torino: nelle restanti gare ha perso nettamente contro Juventus e Milan ed è stata costretta ad accontentarsi di un pari con il Monza. Le maggiori soddisfazioni, finora, sono arrivate dall’Europa. In Champions League i capitolini sono ancora imbattuti ed hanno racimolato quattro punti tra Atletico Madrid e Celtic, restando in piena corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. In entrambi i casi sono stati decisivi i minuti di recupero: se contro i madrileni era stato il portiere Provedel a realizzare il gol del pareggio in piena zona Cesarini, in Scozia è toccato a Pedro togliere le castagne dal fuoco al tecnico toscano, regalando una serata speciale ai tifosi biancocelesti. Per capire se quella di Glasgow sia stato il turning point del campionato della Lazio bisognerà attendere il confronto con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, fino a prova contraria una diretta concorrente per l’Europa. Anche la Dea ha gioito in settimana, andando a vincere in casa dello Sporting CP (1-2) grazie ai gol di Scalvini e Ruggeri, due prodotti del settore giovanile nerazzurro. Gli orobici non perdono da 5 partite e domenica scorsa avrebbero probabilmente meritato qualcosa in più contro la Juventus (0-0).

Lazio-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Immobile deve fare i conti con un un affaticamento muscolare ai flessori ed è improbabile un suo inizio dal 1′. Il terminale offensivo dei biancocelesti sarà l’attaccante di riserva, Castellanos, supportato da Pedro – in ballottaggio con Felipe Anderson – e Zaccagni. A centrocampo Guendouzi e Rovella faranno rifiatare Cataldi e Kamada, mentre sulla corsia destra torna titolare Marusic. Al centro della difesa riecco la coppia Casale-Romagnoli.

Non ha grossi problemi di infortuni Gasperini, ad eccezione del lungodegente Touré, fermo per diversi mesi. Il tecnico della Dea farà verosimilmente ruotare qualcuno che in Europa League ha fatto gli straordinari: Ederson, ad esempio, è tallonato da Pasalic a centrocampo, mentre sulla fascia destra chiede spazio Holm. Davanti confermata la coppia formata da De Ketelaere e Lookman, alle loro spalle l’inamovibile Koopmeiners.

Come vedere Lazio-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Atalanta, in programma domenica alle 15:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Lazio in campionato fatica a venire fuori dalla crisi: colpa di un attacco poco ispirato che non è prolifico come lo scorso anno ma soprattutto di una difesa che è rimasta inviolata solamente nella sfida con il Torino. I capitolini, ad ogni modo, sono chiamati a reagire per evitare che si allarghi ulteriormente il divario dalla quarta in classifica, ma non sarà semplice fermare un’Atalanta in salute, che all’Olimpico sogna il colpaccio. La Dea nelle ultime due stagioni ha sempre evitato la sconfitta nella trasferta capitolina con i biancocelesti e dovrebbe riuscirci anche stavolta in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Pedro, Castellanos, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2