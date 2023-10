Kelly Piquet e Jessica Aidi, l’unione fa la forza: le wag senza intimo stregano Parigi

Kelly Piquet e Jessica Aidi, le wag a Parigi hanno sfoggiato dei look supersexy: scollatura da capogiro al quadrato.

Pur appartenendo a due mondi diversi, sono entrambe delle wag. Kelly Piquet è la dolce metà del campione di Formula 1 Max Verstappen, mentre Jessica Aidi ha sposato il calciatore Marco Verratti nel 2021. Sembrerebbe che non c’entrino niente l’una con l’altra, ma non è così.

Condividono tante cose, per la verità, prima fra tutte la passione per la moda. Quella stessa passione che, nei giorni scorsi, ha permesso loro di unire le forze e di lasciare la città di Parigi senza fiato. Già, perché le due wag si sono incontrate alla sfilata di Louis Vuitton, in occasione della Fashion Week che ha illuminato la capitale francese, e hanno dato vita ad una combo assolutamente micidiale. Una coppia esplosiva e supersexy che ha stupito tanto gli spettatori che hanno presenziato all’evento quanto il popolo dei social. Che, grazie ai contenuti postati da entrambe su Instagram e dintorni, ha avuto la possibilità di ammirare i loro look e il feeling che si è creato tra lady Verstappen e lady Varratti.

Iniziamo col dire che sia Kelly che Jessica erano semplicemente bellissime. Hanno optato per due outfit molto diversi, entrambi impreziositi da gioielli vari e scintillanti, ma con un dettaglio comune ad entrambe le mise. Un dettaglio bollente che, ad onor del vero, è proprio quello che più ha fatto girare la testa a chi si è imbattuto in loro a Parigi o ha solo avuto modo di ammirare questi scatti da casa.

Kelly Piquet e Jessica Aidi fanno “danni” a Parigi

La splendida Kelly, tra le wag più affascinanti del mondo della Formula 1, indossava un cardigan chiuso in vita con una sottilissima cintura di colore nero e dei pantaloni di ecopelle. E fin qui non ci sarebbe nulla di eccessivo, se non fosse che sotto il cardigan non indossava niente. Sì, proprio così: assolutamente niente.

Non un top, non un reggiseno, tant’è che negli scatti “laterali” si riesce ad intravedere qualcosa di molto piccante. Ha fatto una scelta molto simile la sua partner in crime Jessica Aidi, che ha optato per un gilet smanicato e scollato fino all’ombelico.

Neanche la dolce metà di Verratti indossa il reggiseno, ragion per cui capirete bene come questa visione al quadrato possa avere infiammato i social network. E chissà che questo incontro parigino non possa essere solo il primo di una lunga serie: con due wag così affiatate, ci sarebbe solo da perdere la testa.