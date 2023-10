Strasburgo-Nantes, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Strasburgo-Nantes è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Il Lens, venerdì scorso, ha messo fine all’imbattibilità casalinga dello Strasburgo, che non aveva mai perso davanti al proprio pubblico da quando è iniziata la nuova stagione. La squadra allenata dall’ex centrocampista di Arsenal, Juventus e Inter Patrick Vieira non ha saputo trovare le giuste contromisure ai giallorossi, passati in vantaggio dopo un quarto d’ora di gioco con il loro nuovo attaccante Wahi.

Gli alsaziani, tuttavia, nel complesso non hanno affatto demeritato contro un avversario più forte e più attrezzato, impegnato anche in Champions League. Se l’è giocata quasi alla pari ed è mancato solamente il gol. Vieira, in ogni caso, può guardare il bicchiere mezzo pieno: ha una squadra giovane, piena di elementi interessanti – uno su tutti il centrocampista Diarra, già attenzionato da diversi grossi club europei – che al momento occupa l’ottavo posto in classifica. Insomma, le prospettive sono buone e non era scontato dopo una stagione deludente, in cui il Racing si è salvato per il rotto della cuffia.

Lo Strasburgo in questo turno avrà l’opportunità di giocare in casa per la seconda volta di fila: a fargli visita stavolta sarà il Nantes di Pierre Aristouy.

I gialloverdi, anch’essi reduci da un’annata a dir poco tribolata, hanno dovuto attendere la quinta giornata per ottenere i primi tre punti. Ma alle due vittorie consecutive contro Clermont e Lorient, ha fatto seguito la sconfitta, dolorosa, nel derby bretone con il Rennes, che al Roazhon Park una settimana fa si è imposto 3-1. Un match fortemente condizionato dall’espulsione di Mohamed a metà ripresa. Il Nantes finora ha segnato quasi il doppio dei gol rispetto allo Strasburgo (12 contro 7) ma deve fare i conti con la seconda peggior difesa del campionato dopo quella del Lorient: 14 le reti incassate dai Canarini.

Come vedere Strasburgo-Nantes in diretta tv e in streaming

La gara tra Strasburgo e Nantes, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Lo Strasburgo, archiviata la sconfitta di misura con il Lens, dovrebbe tornare a far valere il fattore campo, evitando la sconfitta contro il Nantes. Occhio, però, ai gialloverdi, che nelle ultime uscite sono apparsi in ripresa ed hanno le armi per mettere in difficoltà la difesa alsaziana. Probabile che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Nantes

STRASBURGO (4-3-3): Sels; Senaya, Nyamsi, Perrin, Delaine; Diarra, Doukouré, Deminguet; Angelo, Emegha, Bakwa.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Pierre-Gabriel, Cömert, Castelletto, Merlin; Chirivella, Douglas; Bamba, Mollet, Simon; Abline.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1