Borussia Monchengladbach-Mainz è una partita valida per la settima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Dopo tre sconfitte e due pareggi ed un misero bottino di soli due punti conquistati la scorsa settimana il Borussia Monchengladbach ha potuto festeggiare la prima vittoria in quest’edizione della Bundesliga.

I Fohlen sono andati a vincere 3-1 in casa del Bochum, campo notoriamente disseminato di insidie, archiviando la pratica già nel primo tempo, terminato 3-0 per gli uomini di Gerardo Seoane: Neuhaus ha aperto le danze, poi è salito in cattedra l’attaccante francese Plea, che oltre all’assist per il compagno di squadra ha messo a segno anche una doppietta; ininfluente il gol della bandiera di Losilla a metà secondo tempo. Può tornare a sorridere il tecnico svizzero dopo due partite in cui la dea bendata sembrava aver voltato le spalle al Borussia Monchengladbach, che contro Darmstadt e Lipsia (3-3 e 0-1) avrebbe meritato qualcosa in più. Weigl e compagni non avevano sfigurato neppure contro il Bayern Monaco, che se non fosse stato per il gol di Tel a tre minuti dalla fine avrebbe nuovamente rinviato l’appuntamento con la vittoria al Borussia Park, uno stadio “stregato” per i bavaresi.

Nell’anticipo della settima giornata il ‘Gladbach ha l’opportunità di scalare ulteriori posizioni in classifica in caso di successo contro il Mainz, fanalino di coda insieme al Colonia.

La squadra di Bo Svensson, da qualche stagione a questa parte una bella ed interessante realtà del massimo campionato tedesco, è irriconoscibile. E la scusa del calendario è valida fino a un certo punto. I biancorossi hanno conquistato a malapena un punto in sette partite, frutto del pareggio con l’Eintracht Francoforte. Poi solo ed esclusivamente imbarcate, ad eccezione del match con l’Augsburg, terminato 2-1 per i bavaresi. Sabato il Bayer Leverkusen capolista ha fatto scempio (0-3) della difesa del Mainz, la terza più battuta della Bundesliga (17 gol in sette partite) dopo quelle di Bochum e Darmstadt.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Mainz in diretta tv e streaming

La gara tra Borussia Monchengladbach e Mainz, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Mainz non perde con il Borussia Monchengladbach da ben cinque gare: l’ultimo successo dei Fohlen risale all’ottobre 2020. Trend che, alla luce degli ultimi risultati, potrebbe essere invertito, con i padroni di casa che molto probabilmente riusciranno ad evitare la sconfitta. Si affrontano due squadre dalle difese alquanto “ballerine”, motivo per cui ci aspettiamo un buon numero di gol complessivi.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Mainz

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Nicolas; Elvedi, Itakura, Wöber; Honorat, Reitz, Weigl, Neuhaus, Netz; Pléa, Čvančara.

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Van den Berg, Bell, Fernandes; da Costa, Barreiro, Kohr, Caci; Gruda, Lee; Ajorque.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1