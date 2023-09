Bundesliga, pronostici sesta giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, il Bayer Leverkusen tenterà l’allungo in casa del disastroso Mainz. Più equilibrata la sfida tra Wolfsburg ed Eintracht Francoforte.

In Bundesliga, a differenza di quanto è avvenuto nella Liga spagnola ed in Serie A, non si è giocato alcun turno infrasettimanale. Ricomincia dunque nel weekend la rincorsa alle prime della classe, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, appaiate momentaneamente in vetta alla classifica a quota 13 punti. Mentre in bavaresi saranno ospiti del Lipsia nel posticipo del sabato, le Aspirine di Xabi Alonso hanno la possibilità di allungare.

Il Leverkusen, infatti, sarà di scena in casa del disastroso Mainz, fanalino di coda con un solo punto conquistato in cinque giornate. I biancorossi di Bo Svensson sono partiti malissimo, riuscendo ad evitare la sconfitta solo con l’Eintracht Francoforte. Improbabile che strappino un risultato positivo contro una delle squadre più in forma del torneo (4 vittorie e un pareggio) e che soprattutto sta segnando a raffica, trascinata da uno scatenato Boniface, attaccante nigeriano acquistato in estate dall’Union Saint-Gilloise: sembrano esserci i presupposti, insomma, per una vittoria larga da parte del Bayer. Subito dietro ai rossoneri di Alonso, in classifica, c’è il sorprendente Stoccarda, terzo insieme a Lipsia ed Hoffenheim. Gli svevi sono reduci da tre successi consecutivi con Friburgo, Mainz e Darmstadt: una serie che potrebbe benissimo allungarsi in casa di un Colonia ancora a digiuno di vittorie. Il Bochum invece farà di tutto per riscattare il brutto k.o. in casa del Bayern Monaco: all’Allianz Arena il club della Ruhr ha subito ben sette gol senza segnarne nessuno. Le cose dovrebbero andare meglio tra le mura amiche – dove è ancora imbattuto – contro il Borussia Monchengaldbach: un pareggio non è da escludere.

Le previsioni sulle altre partite

L’Union Berlino, dopo aver perso di misura all’esordio in Champions League al “Bernabeu” con il Real Madrid, è stato sorpreso dall’Hoffenheim (0-2).

I capitolini fanno molta fatica a gestire il doppio impegno ma dopo una settimana di riposo dovrebbero riuscire ad imporsi sul neopromosso Heidenheim, ancora scosso dai quattro gol rimediati domenica scorsa a Leverkusen. L’Union, tuttavia, dovrà fare attenzione alla matricola, che in casa aveva battuto 4-2 il Werder Brema. Chiudiamo infine con la sfida più interessante del pomeriggio della Bundesliga, quella tra Wolfsburg ed Eintracht Francoforte: due squadre che puntano in alto ma che per ora non hanno incantato (sono rispettivamente settima e ottava). I padroni di casa vengono dalla sconfitta di misura (1-0) in casa del Borussia Dortmund, mentre l’Eintracht ha pareggiato 0-0 con il Friburgo. Il pronostico rimane aperto, ma entrambe stavolta dovrebbero andare a segno.

Bundesliga: possibili vincenti

Union Berlino o pareggio (in Heidenheim-Union Berlino)

Stoccarda (in Colonia-Stoccarda)

Bayer Leverkusen (in Mainz-Bayer Leverkusen)

Bochum o pareggio (in Bochum-Borussia Monchengladbach)

Le partite da almeno un gol per squadra

Colonia-Stoccarda

Wolfsburg-Eintracht Francoforte

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Mainz-Bayer Leverkusen

Bochum-Borussia Monchengladbach