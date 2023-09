Eintracht Francoforte-Friburgo, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Eintracht Francoforte-Friburgo è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, pronostici.

Eintracht Francoforte e Friburgo sono state entrambe impegnate durante la settimana in Europa. Ed entrambe hanno vinto. I padroni di casa tra le mura amiche contro l’Aberdeen, in un match che si è rivelato più difficile del previsto; gli ospiti invece lo hanno fatto in trasferta, sul campo dell’Olympiacos. Un grande colpo.

Anche in Germania lo score è identico, con sei punti conquistati nelle prime quattro partite del campionato anche se sono arrivati con dei risultati diversi. Il Francoforte non ha mai perso in questa stagione, mentre il Friburgo sì. E se i padroni di casa hanno subito solamente tre reti (segnandone quattro), gli ospiti invece di gol ne hanno già presi dieci mettendone a segno solamente cinque. Insomma, il computo generale sorride ovviamente alla squadra di casa, che potrebbe sfruttare anche il fatto della doppia trasferta in pochi giorni per il Friburgo, quella in Grecia di certo nemmeno tanto semplice anche sotto l’aspetto logistico.

Direte voi, favoriti i padroni di casa? Un poco così, ma le qualità degli ospiti sono sotto gli occhi di tutti e visto quello che è successo fino al momento appare assai più probabile in questo match che possa venire fuori un pareggio. Con una sola, comunque, certezza.

Come vedere Eintracht Francoforte-Friburgo in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Friburgo è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La certezza di prima è il fatto che entrambe le formazioni riusciranno a trovare la via della rete. Poi come detto, analizzando il cammino e anche la questione impegni europei durante la settimana, non è escluso alla fine della fiera che possa venire fuori un pareggio. Sicuramente accolto con maggiore felicità dal Friburgo.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Friburgo

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-3): Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Aurelio Buta, Larsson, Shkiri, Nkounkou; Ebimbe, Marmoush, P Aaronson.

FRIBURGO (4-5-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Lienhart, Kubler; Rohl, Eggestein, Doan, Sallai, Grifo; Holer.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1