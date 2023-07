Jessica Aidi, cena afrodisiaca: lady Verratti fa impazzire il web

Jessica Aidi, il look afrodisiaco sfoggiato a cena con Verratti ti toglierà il respiro. Eppure, le critiche non sono mancate…

Alle star si contesta di tutto. Dagli occhiali da sole all’altezza del tacco, passando per auto, orologi, acconciature, make-up e chi più ne ha più ne metta. Mettere tutti d’accordo è sempre stato difficile e nell’era dei social network, questo è poco ma sicuro, lo è ancor di più. È quasi impossibile, se vogliamo.

E ne sa qualcosa Jessica Aidi, la splendida moglie del calciatore Marco Verratti. Sulla sua oggettiva bellezza nessuno ha mai avuto nulla da obiettare – e ci mancherebbe pure – ma neppure lei, per quanto affascinante come una dea, è immune alle critiche. Anzi, come la maggior parte delle wag ne riceve addirittura a dosi massicce, perché il loro stile di vita, lussuoso e spesso all’insegna degli eccessi, genera sempre polemiche a non finire. I commenti in calce all’ultimo scatto presente nella sua fotogallery ne sono la prova lampante. E ci ricordano, come se non bastasse, che l’odio sui social è una delle piaghe più inquietanti del ventunesimo secolo.

La “tempesta” è iniziata proprio quando la bella Jessica, che delle foto maliziose e supersexy ha sempre fatto il suo cavallo di battaglia, ha voluto condividere con i suoi sostenitori una nuova immagine. Una foto che di volgare non ha nulla perché la moda, si sa, non è altro che una forma di espressione. E alla Aidi, evidentemente, piace esprimersi così, checché ne dicano i follower e il popolo dei social in generale.

Jessica Aidi, anche troppo sexy: al centro delle polemiche

In questo scatto, lady Verratti si è limitata ad esibire il suo look da cena romantica. Una cena afrodisiaca, se vogliamo, dal momento che era sensuale come non mai e che il suo outfit superfashion meritava, in effetti, un post ad hoc.

Jessica indossava un delizioso reggiseno nero di haute couture, impreziosito da dettagli gioiello e da fiori appuntati sulle coppe. Un capo indubbiamente moderno e alla moda che ha sollevato, però, numerosissime critiche. “Il porno è moda, adesso?” è solo una delle tante domande retoriche che sono state rivolte alla Aidi, rea di essere troppo volgare e di aver indossato qualcosa di eccessivamente appariscente. “Sei indecente“, le ha scritto un altro utente, manco fosse andata al ristorante senza veli.

“Non c’è più rispetto” gli ha fatto eco qualcun altro, d’accordo sul fatto che non fosse il look adatto per una romantica cena al ristorante. Ma tant’è. Le star, dicevamo, dividono sempre. E l’essenziale è che, al netto dei commenti degli haters, si continui comunque a fare ciò di cui si ha più voglia.