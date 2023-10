Georgina Rodriguez come Rihanna: pazze per il Rolex più unico che raro

Georgina Rodriguez sfoggia l’ennesimo orologio dal prezzo esorbitante: è un pezzo rarissimo in oro giallo 18 carati.

Non è un mistero che non badino a spese. Non lo fanno in nessun caso. Né quando c’è da comprare una nuova casa, né quando hanno voglia di acquistare l’ennesima auto. Men che meno quando si tratta del loro look: lì sì che sarebbero disposti a dare fondo al loro patrimonio, pur di essere impeccabili in tutto e per tutto.

Non potrebbe essere altrimenti, d’altra parte, considerando che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez formano la coppia più glamour di tutti i tempi. Sono sempre magnificamente vestiti e agghindati e nulla, della loro immagine, è mai lasciata al caso. Amano il lusso, gli eccessi. E, soprattutto, i gioielli. Sia lui che lei possiedono una collezione pazzesca di oggetti preziosi e non perdono occasione per sfoggiare, alle grandi occasioni, pezzi unici al mondo. Come quello, appunto, che ha impreziosito il look della bella Georgina di ritorno dalla Fashion Week di Parigi, in occasione della quale ha partecipato alla sfilata della collezione primavera/estate di Loewe, ha lasciato tutti senza fiato.

Con CR7, la star di Netflix condivide la passione per gli orologi, per i quali hanno un vero e proprio debole. L’attaccante dell’Al-Nassr ne possiede diversi, ma due di esse sono particolarmente pregiate: ci riferiamo al Montres Breguet doppio Tourbillon, del valore di 720mila euro, e al Franck Muller 7008 tempestato di diamanti, che costa invece 2 milioni di euro.

Georgina Rodriguez sfida CR7: una lotta all’ultimo scintillio

La collezione dell’affascinante Georgina non è da meno. Anche lei ama i modelli sfarzosi, meglio ancora se rari e prestigiosi come quelli che fanno brillare gli occhi al suo partner. Ne è la dimostrazione, appunto, il fatto che ne indossasse uno davvero incredibile, sull’aereo che dall’Europa l’ha riportata in Arabia Saudita.

Sfoggiava un Rolex del valore di 100mila euro circa, più precisamente un Daytona in oro giallo 18 carati con quadrante verde. Non è più in produzione, ma è un gioiello da collezione e da custodire, in quanto tale, gelosamente. Quello che le abbiamo visto al polso nei giorni scorsi non è, comunque, il solo “cavallo di razza” della sua accecante collezione di orologi di lusso.

Al compleanno di uno dei figli aveva sfoggiato un Hublot del valore commerciale di 90mila euro, mentre in Sardegna, quest’estate, ha portato con sé l’ambitissimo Brilliant Skeleton Northern Lights di Jacob & Co. Ne sono stati prodotti solo 101 pezzi, uno dei quali è andato proprio a Georgina, che ha sborsato 66mila euro circa pur di accaparrarsene uno. Ne ha uno identico Rihanna, a riprova del fatto che si tratta di un gioiello a misura di star.