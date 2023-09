Verstappen, Kelly Piquet gioca il jolly: scollatura in pole position

Verstappen, il lato oscuro di Kelly Piquet lascia senza fiato il popolo dei social: mai visto niente del genere.

La moda, le Relazioni internazionali e, infine, la Formula 1. Nessuno ha idea di come sia iniziata la sua storia con il pilota del momento, Max Verstappen. Sono stati bravi, il campione e Kelly Piquet, a tenere per sé qualche segreto. Cosa che non era assolutamente scontata, attenzionati come sono dai riflettori e dalla stampa.

“Un giorno forse riveleremo tutta la storia – hanno detto tanto tempo fa – ma è bello che alcune cose rimangano solo tra noi”. È evidente a tutti, però, che siano inseparabili. Che siano una cosa sola. Lei è sempre nel suo paddock e trascorrono insieme tutto il tempo che resta loro tra un impegno lavorativo e l’altro. La modella brasiliana e figlia d’arte – il suo papà, lo ricordiamo, è il celebre pilota di F1 Nelson Piquet – lo supporta in ogni singola tappa. È la sua fan numero 1. E viceversa, dal momento che anche lui è sempre pronto a sostenerla in tutti i suoi progetti.

Lo avrà fatto anche nelle ultime settimane, certamente, dal momento che la sua bellissima fidanzata è stata coinvolta in un video che ha fatto girare la testa a parecchi follower. È lei, che, lo ricordiamo, è stata sposata per due anni con il pilota russo Daniil Kvyat, da cui ha avuto una figlia, la protagonista del filmato girato da Moritz Scholz Studios. Una clip breve ma molto intensa in cui New York, che si erge in tutto il suo splendore alle spalle della modella, passa indubbiamente in secondo piano.

Verstappen, Kelly Piquet da favola a New York

Nel video in questione, si vede Kelly, bella come il sole, che passeggia – o forse sarebbe meglio dire sfila, visto il suo elegantissimo portamento – per le strade della Grande Mela. E fin qui non ci sarebbe niente di strano, se non fosse per il look che le è stato cucito addosso affinché il filmato attirasse l’attenzione dei follower.

Lady Verstappen indossa un abito che non lascia spazio all’immaginazione. Un tubino che, oltre ad essere cortissimo, si contraddistingue per una scollatura che definirla vertiginosa non renderebbe bene l’idea. A cuore, profondissima, mette deliziosamente in evidenza il décolleté da pole position della splendida modella brasiliana, tra le donne più desiderate del pianeta.

Un sandalo dal tacco vertiginoso fa il resto, contribuendo a rendere questo outfit ancor più sensuale. Il video si chiama “Il lato oscuro”, ma a noi sembra solo che Kelly, in questa manciata di secondi, brilli come non mai.