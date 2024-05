Estrazione Superenalotto 21 maggio 2024: vincite e quote, tutti i dettagli

Estrazione Superenalotto 21 maggio 2024, ecco tutte le vincite: i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 80

Estratti da pochi minuti, i numeri dei vari concorsi del Lotto e del Superenalotto stanno immancabilmente tenendo banco. E non potrebbe essere altrimenti, visto che rispetto alle ultime estrazioni il montepremi complessivo si attesta attorno ai 24 milioni di euro. Dopo aver seguito assieme a voi le varie estrazioni, passiamo ora in rassegna non solo il numero delle vincite, ma anche quello delle quote annesse. Ecco una rapida carrellata:

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 5 , Quote € 35.512,53

Punti 4: Numero vincite 511 , Quote € 352,56

Punti 3: Numero vincite 19.781 , Quote € 27,48

Punti 2: Numero vincite 319.865 , Quote € 5,28

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 5 , Quote € 35.256,00

Punti 3SS: Numero vincite 147 , Quote € 2.748,00

Punti 2SS: Numero vincite 2.608 , Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 18.341 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 42.579 , Quote € 5,00

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 49 83 72 28 84 3

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.