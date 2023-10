Lipsia-Manchester City è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Nella prima giornata né il Lipsia né il Manchester City non hanno deluso le aspettative: le due grandi favorite per i primi due posti nel gruppo G hanno battuto con il medesimo risultato (3-1) rispettivamente gli svizzeri dello Young Boys ed i serbi della Stella Rossa.

Le gerarchie, dunque, appaiono già ben definite all’interno di questo girone: i tedeschi ora proveranno ad approfittare di uno dei pochi momenti di “relax” dei campioni di tutto, sconfitti due volte di fila nel giro di soli tre giorni, prima in League Cup, una delle due coppe nazionali, e poi in Premier League. Nessun campanello d’allarme, tuttavia, per la corazzata di Pep Guardiola, che sabato ha incassato il primo k.o. in campionato sprecando una marea di occasioni nella sfida contro i Wolves (2-1). La squadra ha un momento di flessione – quasi fisiologico dopo un avvio così tambureggiante – ma la sconfitta con il Wolverhampton in ogni caso non ha avuto grosse ripercussioni sulla classifica: i Cityzens restano primi, con un punto di vantaggio sulla coppia formata da Tottenham e Arsenal e due sul Liverpool. Guardiola sta probabilmente pagando l’assenza di alcuni uomini chiave come De Bruyne, Stones e, probabilmente, anche di Bernardo Silva.

Il Lipsia sogna l’impresa

Momento estremamente positivo invece per il Lipsia, che dopo una serie di sei vittorie di fila è riuscito anche a mettere i bastoni tra le ruote al Bayern Monaco.

I Roten Bullen sabato hanno sfiorato una vittoria pesantissima contro i campioni in carica di Germania: in vantaggio di due gol nella prima mezz’ora, si sono fatti riacciuffare nella ripresa prima da Kane (rigore) e poi da Sané (2-2). Gli uomini di Marco Rose non hanno assolutamente sfigurato davanti ad un avversario del calibro del Bayern, dimostrando di avere le carte in regola per lottare per il titolo. In classifica, infatti, il Lipsia è a -3 dalla vetta: a fare la differenza, per ora, è la sconfitta subita all’esordio in Bundesliga con il Bayer Leverkusen. Anche l’infermeria biancorossa è molto affollata: oltre ad aver perso Dani Olmo e Orban, Rose dovrà fare a meno anche del difensore Henrichs. Torna invece a disposizione l’attaccante Werner, che dovrebbe partire dalla panchina. Lipsia che dall’altro lato del campo ritrovaerà l’ex Gvardiol, passato in estate al City per 90 milioni di euro.

Come vedere Lipsia-Manchester City in diretta tv in chiaro e streaming

Il pronostico

Nei quattro precedenti tra le due squadre – due dei quali sono andati in scena nella scorsa primavera – il Lipsia è sempre riuscito ad evitare la sconfitta davanti al proprio pubblico, per poi subire batoste epocali in Inghilterra (6-3 e 7-0). I Roten Bullen attraversano un buon momento e potrebbero riuscire a tenere testa anche stavolta al Manchester City, meno letale rispetto a qualche settimana fa. Le reti complessive saranno verosimilmente almeno tre.

Le probabili formazioni di Lipsia-Manchester City

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Klostermann, Simakan, Lukeba, Raum; Simons, Kampl, Schlager, Fábio Carvalho; Openda, Poulsen.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovačić; Foden, Julian Álvarez, Grealish; Haaland.

Il Lipsia riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-2