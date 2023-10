Marsiglia-Brighton, Europa League: diretta tv, formazioni, pronostici

Marsiglia-Brighton è un match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Non è una partita come le altre Marsiglia-Brighton. Non lo è da una settimana a questa parte vale a dire da quando Gennaro Gattuso si è seduto sulla panchina dei francesi. Il debutto è stato amaro, con una sconfitta sul campo del Monaco che, secondo noi, ancora brucia al tecnico italiano. Che nella serata di giovedì se la vedrà con il collega e connazionale De Zerbi, che guida gli inglesi.

I due si sono già incrociati in un caldissimo playoff di Serie C quando guidavano rispettivamente Pisa e Foggia. Una partita macchiata pure da una bottiglietta che colpì il tecnico calabrese. Tifoserie accese, gente caldissima, con un finale sicuramente da condannare. Non succederà niente di tutto questo, domani, ovviamente. Ma c’è curiosità anche per capire come i due si saluteranno prima e dopo il match. Insomma, gli occhi italiani saranno pure lì.

Tornando alla partita diamo leggermente favorito il Marsiglia che, a questi livelli, è abituato a giocare a differenza della squadra di De Zerbi che è in Europa per la prima volta nella propria storia. Gli inglesi hanno peccato di inesperienza anche alla prima uscita, quella contro l’Aek in casa, che ha visto i greci uscire vittoriosi. Ultima spiaggia, o quasi, per quel tecnico che Guardiola definisce uno dei migliori. Gusti, ovviamente. C’è a chi piace e a chi no. Come succede dappertutto.

Come vedere Marsiglia-Brighton in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Marsiglia-Brighton, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il secondo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Davanti il Marsiglia ha gente come Aubameyang e Correa – che dovrebbe strappare una maglia da titolare – che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Ovvio che per questo siano favoriti i padroni di casa con Gattuso che potrebbe festeggiare la prima vittoria sulla panchina francese proprio nella serata di giovedì in Europa.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Brighton

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Gigot, Murillo; Ounahi, Rongier, Veretout; Ndiaye, Aubameyang, Correa.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Lamptey, Igor, Dunk, Estupinan; Gilmour, Dahoud; March, Fati, Mitoma; Pedro.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1