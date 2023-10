Gratta e vinci, chi si accontenta gode: piano B a sei zeri

Gratta e vinci, la sua scelta coraggiosa è stata premiata: così la sua vita è cambiata per effetto di un piano B.

La scelta del Gratta e vinci su cui puntare non è mai casuale. Sono tanti e diversi, infatti, i criteri che ci spingono a propendere per un tagliando piuttosto che per un altro. Si va dalla grafica, che è importante sia accattivante e in grado di attirare l’attenzione, alle probabilità di vincita, passando per il costo del singolo biglietto.

Tutti i giocatori, in linea di massima, hanno quindi una lotteria del cuore. E ce l’aveva pure l’uomo che, nelle scorse ore, è diventato ricco proprio grazie ad un gioco istantaneo. Quando meno se lo aspettava, peraltro, dal momento che la sua storia incredibile testimonia quanto il destino sia imprevedibile e quanto si diverta la dea bendata a nascondersi nei “luoghi” più impensabili. Lui, per esempio, non si aspettava minimamente di trovarla lì. Tant’è che, in un primo momento, aveva addirittura pensato di desistere. Ma riavvolgiamo il nastro e iniziamo dal principio.

Il fortunello in questione, tanto per cominciare, è un giocatore del Michigan amante dei Gratta e vinci. Un bel giorno, è uscito di casa e si è recato presso il solito negozio, intenzionato ad acquistare un biglietto della lotteria istantanea. Ne ha scelto uno, ha vinto 50 dollari e ha ben pensato di reinvestire la somma in un tagliando più costoso del precedente, nella speranza che fosse più remunerativo. Peccato solo che il Gratta e vinci da 50 dollari che voleva comprare non fosse disponibile: il negozio aveva finito le scorte.

Gratta e vinci, quando la seconda scelta è migliore della prima

Il 54enne, lì per lì, ha pensato di recarsi altrove. Non voleva mettere in atto un piano B: voleva quel Gratta e vinci e basta. Dopo averci ragionato un po’ su, ha deciso di accontentarsi di un altro biglietto. Ne ha così acquistato, per 30 dollari, uno della serie Millionaire’s Club, al quale non aveva mai giocato fino a quel momento.

A quel punto, nella stazione di servizio Citgo di Plainfield Avenue Northeast, a Grand Rapids, è successo qualcosa di incredibile. Una volta grattata tutta la patina argentata, l’uomo ha realizzato che la sua vita sarebbe finalmente cambiata.

In quel biglietto c’era un premio di gran lunga superiore alle sue aspettative: aveva appena vinto, udite udite, 4 milioni di dollari. “Vincere sembra ancora irreale – ha detto il Gastone del Michigan, che ha preferito rimanere anonimo – ma penso che lo capirò davvero una volta incassato il mio assegno”. Una seconda scelta, dunque, di gran lunga migliore della prima.