Newcastle-PSG, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Newcastle-PSG è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

In testa al girone di ferro della Champions League 2023-24 c’è il Psg di Luis Enrique, unica squadra ad aver vinto nella prima giornata della fase a gruppi.

Il 2-0 al Borussia Dortmund due settimane fa è un risultato prezioso soprattutto perché in questo raggruppamento, soprannominato “di ferro” già al momento del sorteggio, non esistono le cosiddette squadre materasso. E tutte, sulla carta, sono in grado di ambire alla qualificazione. I parigini possono dunque mettere una seria ipoteca in caso di vittoria nel “tempio” del Newcastle, il St. James’ Park, che torna ad ospitare una gara di Champions League dopo circa 20 anni dall’ultima volta. I Magpies all’esordio sono riusciti ad evitare la sconfitta (0-0) a San Siro contro il Milan: non una prova brillante quella offerta contro i rossoneri, che a più riprese hanno “graziato” gli uomini di Eddie Howe sbagliando un’infinità di gol davanti alla porta difesa da Pope. Un Newcastle troppo rinunciatario che ha pensato quasi esclusivamente a difendersi e ad uscire indenne dalla trasferta milanese. Servirà inevitabilmente un atteggiamento diverso contro i campioni di Francia: con un campione del calibro di Mbappé nell’area di rigore ogni minimo errore può essere fatale.

Il Newcastle è in ripresa

L’avvio incerto dei bianconeri, intanto, sembra un lontano ricordo: il Newcastle non perde da cinque partite, una mini-serie positiva di quattro vittorie ed un pareggio.

Howe ha ritrovato la solidità difensiva della stagione passata, con la sua squadra che non subisce gol dallo scorso 2 settembre, giorno della sfida con il Brighton di De Zerbi in campionato. Da allora la porta è rimasta inviolata per cinque match consecutivi, compresi quelli con Milan e Manchester City. Sì, il Newcastle è, insieme al Wolverhampton, l’unico ad poter dire di aver battuto i Cityzens, eliminandoli dalla League Cup. Sabato, intanto, Almiron ed Isak (2-0) hanno regalato ad Howe altri tre punti nella sfida contro il Burnley, una vittoria che ha permesso ai Magpies di rientrare tra le prime dieci.

Non è stato invece un fine settimana felice per il Psg, incappato nell’ennesimo passo falso stagionale. I parigini non sono riusciti a sfondare il muro del Clermont (0-0), scivolando al quinto posto. Di positivo c’è il terzo clean sheet di fila, una notizia importante dopo che nelle prime uscite la difesa aveva traballato. Il tecnico spagnolo in Inghilterra non avrà a disposizione Asensio, Lee, Kimpembe e Nuno Mendes, ma è decisamente più lunga la lista degli infortunati del Newcastle: mancheranno all’appello Wilson, Joelinton, Botman, Willock e Barnes. Howe però recupera l’ex rossonero Tonali, che partirà dal 1′.

Come vedere Newcastle-PSG in diretta tv in chiaro e streaming

Newcastle-PSG è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al St. James’ Park di Newcastle, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in diretta streaming Newcastle-PSG è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Newcastle, sulla falsariga del Psg, da quando è stato acquistato dal ricco fondo saudita Pif si è prefissato l’obiettivo di entrare a far parte dell’elite del calcio europeo nel giro di pochi anni. La strada è ancora lunga ma è sicuramente quella giusta da percorrere. Ad ogni modo i Magpies, pur non essendo al livello dei parigini, sono un’ottima squadra che quasi certamente non sfigurerà davanti ai campioni di Francia. Immaginiamo un match assai equilibrato in cui non è da escludere che i padroni di casa, spinti dal tifo del pubblico, riescano ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Newcastle-PSG

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schär, Burn; Longstaff, Bruno Guimarães, Tonali; Almirón, Isak, Gordon.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Newcastle-PSG: chi vince? Newcastle

Pareggio

PSG View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1