Borussia Dortmund-Milan, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostici

Che non sarebbe stato semplice lo si era già capito al momento del sorteggio, tutt’altro che benevolo con il Milan. I rossoneri, è vero, partivano in terza fascia ma dopo Psg e Borussia Dortmund avrebbero potuto beccare una squadra decisamente più “morbida”.

Ed invece ecco spuntare il Newcastle dei ricchi sauditi, la peggiore che i rossoneri potessero pescare dall’urna numero quattro. Proprio gli ambiziosi Magpies dell’ex Tonali sono stati il primo avversario degli uomini di Stefano Pioli: nonostante un dominio quasi totale, il Milan ha sprecato tantissimo sottoporta – clamoroso il gol divorato da Leao – e si è dovuto accontentare di un pareggio (0-0) che ha lasciato l’amaro in bocca e tanto rammarico. Qualificazione già in salita, dunque, per il Diavolo, che un primo “bonus” probabilmente l’ha già sprecato. Ora sarà fondamentale evitare quantomeno la sconfitta nel catino infernale del Borussia Dortmund, davanti al cosiddetto “muro giallo” del Signal Iduna Park. Il Milan arriva al delicato appuntamento nelle migliori condizioni possibili: il trauma lasciato dalla sconfitta epocale (5-1) nel derby con l’Inter appare ormai superato. Da quella partita, oltre al suddetto pari con il Newcastle, sono arrivate tre vittorie consecutive (Verona, Cagliari e Lazio) ed altrettante prestazioni convincenti da parte di Theo Hernandez e compagni, di nuovo in vetta alla classifica della Serie A a braccetto con i cugini nerazzurri.

Un match delicato

In quella provvisoria del girone di Champions League all’ultimo posto ci sono i tedeschi, che all’esordio hanno perso 2-0 al Parco dei Principi con il Psg di Luis Enrique.

Dopo un discreto primo tempo il Dortmund è crollato nella ripresa: i parigini hanno colpito subito con un rigore di Mbappé, ma dopo neanche dieci minuti l’ex interista Hakimi realizzava il gol del raddoppio. Una sconfitta che obbliga i gialloneri a dare il massimo contro il Milan, in quello che potrebbe già essere uno scontro da dentro o fuori, alla luce dell’elevata competitività del gruppo F. Quella con il Psg è, ad oggi, l’unica battuta d’arresto degli uomini di Edin Terzic, che in Bundesliga sono ancora imbattuti pur perdendo qualche punto di troppo per strada (i due pareggi di fila con Bochum e Heidenheim). Ad ogni modo, anche il Borussia si presenta alla sfida coi rossoneri in buona forma, sia dal punto di vista psicologico che fisico. Venerdì scorso hanno ottenuto la terza vittoria di fila, andando a vincere in casa dell’ostico Hoffenheim (1-3) nonostante l’inferiorità numerica da metà secondo tempo. Terzic dovrà fare a meno di Sabitzer ma il dubbio principale è in attacco, dove si contendono una maglia Fullkrug e Haller. Dall’altro lato Pioli è senza Loftus-Cheek: in regia sarà confermato Adli, chance anche per Musah.

Come vedere Borussia Dortmund-Milan in streaming gratis

Borussia Dortmund-Milan è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

Entrambe giocheranno con una buona dose di pressione sulle spalle: il Milan dopo lo 0-0 di due settimane fa con il Newcastle, non può permettersi di fare una gara troppo attendista, perché un punto potrebbe anche non bastare. Difficile, in ogni caso, immaginare un’impresa da parte dei rossoneri in uno stadio caldissimo e contro un Borussia che in stagione è imbattuto davanti al proprio pubblico. Ci aspettiamo grande equilibrio, con entrambe le squadre a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Milan

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Özcan, Nmecha; Brandt, Reus, Malen; Füllkrug.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Musah, Adli, Reijnders; Leão, Giroud, Pulišić.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2