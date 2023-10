Sinner-Medvedev, Atp Pechino: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Sinner-Medvedev è la finale del torneo Atp 500 di Pechino: notizie, statistiche, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

E adesso non resta che completare l’opera. Sì, perché Jannik Sinner, al di là di come andrà a finire contro la sua “bestia nera” Medvedev, questo torneo di Pechino lo ricorderà a lungo. L’altoatesino ieri ha riscritto la storia del tennis italiano: grazie all’ennesima vittoria contro il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, sconfitto per la quarta volta in carriera (ora nei precedenti è in vantaggio 4-3 l’italiano) da lunedì prossimo salirà al quarto posto del ranking mondiale. L’unico italiano a riuscirci fu Adriano Panatta nel lontanissimo 1976.

Sinner è stato capace di eguagliare un record che durava da ben 47 anni: si arricchisce così di un’altra “gemma” questo 2023 del nativo di San Candido, che oltre a vincere il suo primo Masters 1000 a Toronto lo scorso agosto, sta mostrando una continuità impressionante. Le Atp Finals torinesi, infatti, sono ormai a un passo: manca una manciata di punti per rientrare tra i migliori otto della stagione tennistica ed andare a giocarsi il titolo di “Maestro” nel capoluogo piemontese. Oggi, però, lo attende una finale: nel mirino il secondo Atp 500 della carriera dopo quello conquistato a Washington nel 2021. Davanti a lui un altro top 3, Daniil Medvedev, già affrontato sei volte in passato.

Medvedev è la sua bestia nera

Mentre Sinner sta, in un certo senso, diventando la kryptonite di Alcaraz, il russo lo è a sua volta per l’azzurro: solo vittorie del moscovita nei sei precedenti tra i due.

Gli ultimi due testa a testa sono andati in scena proprio in finale: Rotterdam e Miami 2023. In Olanda Sinner si fece rimontare dopo aver vinto il primo set, meno equilibrata invece quella in Florida, giocata lo scorso aprile. Il numero uno d’Italia soffre moltissimo l’aggressività di Medvedev da fondocampo, ma soprattutto fatica a scalfire la sua difesa. Stiamo parlando di due giocatori dallo stile di gioco abbastanza simile e la chiave, come sempre, sarà la capacità di variare il più possibile da parte di Sinner. Importante anche la percentuale di prime palle: con il russo dovrà essere perfetto al servizio.

Dove vedere Sinner-Medvedev in diretta tv e streaming

La finale del torneo Atp 500 di Pechino tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà trasmessa mercoledì 4 ottobre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere al match anche in streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà alle 13:30 (ora italiana).

Sinner-Medvedev: il pronostico

Dopo l’ennesima impresa compiuta contro Alcaraz, Sinner adesso tenterà di scalare un’altra “montagna”. Non parte favorito contro il russo – finora solidissimo contro Paul, de Minaur, Humbert e Zverev – e non potrebbe essere altrimenti visti i precedenti ma crediamo che stavolta possa vincere almeno un set.