Alcaraz-Sinner, Atp Pechino: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Alcaraz-Sinner è un match valido per le semifinali del torneo Atp 500 di Pechino: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Quello di Pechino non è uno Slam né un Masters 1000. Sulla carta sarebbe “solo” un Atp 500 ma molto spesso ciò che definisce un torneo è la caratura dei tennisti che vi partecipano. E nella capitale cinese, ad esclusione di sua maestà Novak Djokovic, c’erano tutti i migliori. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i due amici-rivali e protagonisti di quella che già oggi viene definita una delle grandi rivalità del futuro, non hanno deluso le attese.

Si erano soltanto “sfiorati” all’ultimo US Open: si sarebbero dovuti affrontare nei quarti di finale, nell’attesissima rivincita di New York 2022 – lo spagnolo la spuntò dopo cinque incandescenti set e dopo aver annullato un match point – ma il numero uno d’Italia nel turno precedente si arrese ad Alexander Zverev al termine di un’altra logorante battaglia. Il testa a testa pechinese sarà il settimo nel circuito principale. Precedenti in perfetta parità (Alcaraz sarebbe in vantaggio 4-3 considerando pure l’unico confronto nel circuito Challenger ad Alicante nel 2019). Sinner ha prevalso nell’ultimo, lo scorso aprile, che metteva in palio un posto nella finale del Masters 1000 di Miami: dopo aver perso il primo set l’azzurro riuscì a rimontare l’attuale numero 2 al mondo (6-7 6-4 6-2) battendolo sulla terza superficie diversa (l’aveva già fatto a Wimbledon e ad Umago nel 2022).

Settimo testa a testa tra i due amici-rivali

Il tennista murciano, sei titoli in stagione, è ripartito alla grande in Cina, archiviando subito la sconfitta nella semifinale dello US Open con Daniil Medvedev.

Non ha lasciato neppure un set per strada, demolendo i suoi avversari: tra le sue “vittime” anche l’italiano Musetti. Sinner invece è reduce da una partita lottata contro il bulgaro Dimitrov, terminata dopo tre parziali. Il numero 7 al mondo, come era già capitato al primo turno con il britannico Dan Evans, ha dovuto fare i conti con un nuovo problema fisico. Stavolta non erano i soliti crampi o dolori alla gamba ma probabilmente un’indigestione, che l’ha pure costretto a fermarsi e a vomitare durante l’incontro.

Dove vedere Alcaraz-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per le semifinali del torneo Atp 500 di Pechino tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sarà trasmesso martedì 3 ottobre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere al match anche in streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 13:30 (ora italiana).

Alcaraz-Sinner: il pronostico

Sinner in un’intervista recente ha ammesso di non sentirsi, al momento, allo stesso livello di Alcaraz, ritenendo il paragone tra i due ancora un po’ troppo forzato. I numeri però non mentono. E guardando i precedenti è sotto gli occhi di tutti che Alcaraz soffra parecchio il gioco dell’altoatesino, capace di batterlo tre volte su sei nel circuito principale. L’incognita, tuttavia, è rappresentata dai problemi fisici dell’italiano, che sembra essere meno in forma rispetto allo spagnolo, apparso decisamente più solido. Sinner gli darà filo da torcere ma difficilmente riuscirà ad aggiudicarsi almeno un set.