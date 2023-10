Scommesse, l’errore del VAR costa caro: 11mila euro in fumo così

Scommesse, l’incredibile e non giustificabile errore del Var costa carissimo ad un uomo in Inghilterra: 11mila euro persi in questo, assurdo, modo

Qualcuno pensava, nel momento in cui il calcio ha aperto alla tecnologia, che le polemiche arbitrali sarebbero state solamente un lontano, lontanissimo, ricordo. Avere la possibilità di andare a rivedere le immagini di una decisione dubbia è un fattore importante. Così, lo vediamo, non è stato.

Solamente su una cosa, visto che si tratta di tecnologia e nient’altro, quindi non serve nemmeno andare a guardare, le polemiche si sono chiuse: sul fuorigioco. Ma abbiamo capito che nemmeno in questo caso si può rimanere tranquilli visto l’abbaglio clamoroso in Premier League durante Tottenham-Liverpool. Un errore che non ha nessuna giustificazione nemmeno dopo quella che è stata la spiegazione del Var, che ha detto che la decisione era giusta avendo capito che il direttore di gara avesse dato il gol al Liverpool. No, così non è stato, con un gol di almeno un metro in gioco annullato per un offiside che anche a occhio nudo si vedeva che non ci fosse. Ebbene, questo errore, davvero incredibile, ha fatto perdere una scommessa altrettanto incredibile ad uno scommettitore inglese che era riuscito nel colpaccio. Andiamo a vedere.

Scommesse, 11mila euro persi così

“Qualcuno penso mi dovrà pagare” ha scritto un utente sui social mostrando una schedina clamorosa che con 12 euro avrebbe regalato undicimila euro. Hall, così si chiama, aveva previsto aveva previsto i gol di Son e Gakpo, nonché le ammonizioni di Udogie, Bissouma e Mac Allister. Tutto centrato nella partita, oltre il gol di Diaz, quello annullato in maniera clamorosa che ha portato anche l’organo arbitrale a chiedere ufficialmente scusa.

“Mi avrebbe cambiato la vita – ha detto il 29enne a SPORTbible – Io e la mia ragazza stiamo valutando l’acquisto di una casa in questo momento e 10mila sterline ci avrebbero aiutato moltissimo. È deprimente che siamo stati delusi da un errore umano. Non sono sicuro che sia colpa di Bet365 perché non hanno preso la decisione di pagarmi, ma ovviamente qualcuno ne è responsabile e probabilmente dovrebbe pagare ad essere onesti”. Chissà, magari qualcuno risarcirà il giovane anche se, ovviamente, con quel gol sicuramente la partita avrebbe potuto avere un esito diverso. Ma l’errore rimane. Clamoroso!