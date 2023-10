I pronostici di martedì 3 ottobre: Champions League e Championship

I pronostici di martedì 3 ottobre: inizia la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, in campo anche la Championship.

Al via la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, a scendere in campo per prime tra le squadre italiane ci saranno Inter e Napoli. I finalisti della scorsa edizione di Champions League affronteranno il Benfica di Di Maria, una partita da vincere dopo le difficoltà dell’esordio con la Real Sociedad. Obiettivo tre punti alla portata dei nerazzurri.

Più complicata la missione del Napoli che se la vedrà col Real Madrid dell’ex Ancelotti: chiudere la porta allo scatenato Bellingham e al rientrante Vinicius sarà molto difficile, ma allo stesso tempo i campioni d’Italia hanno le carte in regola per evitare quanto meno la sconfitta.

Pronostici altre partite

Il Bayern Monaco non dovrebbe avere problemi in casa del Copenaghen, mentre il Manchester United in crisi nera in Premier League dovrà fare attenzione al Galatasaray dotato di un reparto offensivo in grado di fare male alla fragile difesa dei Red Devils.

Gol in arrivo anche in PSV-Siviglia e Lens-Arsenal, con pronostici però differenti sul risultato finale: se da una parte il fattore campo potrebbe incidere in Olanda, nell’altra sfida sono i Gunners a partire favoriti.

In Championship tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Ipswich-Hull e Plymouth-Millwall.

Pronostici: la scelta del Veggente

• PSV vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in PSV Eindhoven-Siviglia, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Real Sociedad o pareggio (in Salisburgo-Real Sociedad, Champions League, ore 18:45)

• Inter (in Inter-Benfica, Champions League, ore 21:00)

• Bayern Monaco (in Copenaghen-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00)

• Arsenal o pareggio (in Lens-Arsenal, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Manchester United-Galatasaray, Champions League, ore 21:00

• Copenaghen-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

• Inter-Benfica, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Napoli-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

• Salisburgo-Real Sociedad, Champions League, ore 18:45

• Lens-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Manchester United vincente e almeno un gol per squadra (in Manchester United-Galatasaray, Champions League, ore 21:00)