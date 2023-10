Union Berlino-Braga, Champions League: diretta tv, formazioni, pronostici

Union Berlino-Braga è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: formazioni, pronostici.

Caso Bonucci? Sì, è così. In Germania si interrogano sull’ex difensore della Juventus che nelle ultime ore di mercato ha deciso di lasciare Torino per andare a giocare la Champions League con la maglia dei tedeschi. Ma da quando è arrivato sono arrivate cinque sconfitte, tutte le partite giocate. C’è da dire, però, che durante la prima di gara della massima competizione europea, il gol del Real Madrid è arrivato proprio allo scadere quando Leonardo aveva lasciato il campo. E aveva fatto bene fin quando ha giocato.

In campionato però gli errori sono stati molteplici, alcuni anche da matita rossa. Un inizio diciamo tutt’altro che positivo per il difensore italiano che comunque, oggi, dovrebbe di nuovo scendere in campo dal primo minuto contro il Braga. In una gara dove le due squadre si giocano tanto. Sì, il terzo posto, perché i primi due dovrebbero essere senza particolari problemi di Napoli e Real Madrid, le altre squadre del girone.

Sia i tedeschi che i portoghesi hanno perso al primo turno. Diciamo che se andassimo a vedere il solo momento di forma delle due squadre diremmo che il Braga è favorito. Ma non è così: prima o poi l’Union, una partita, la dovrà vincere e tutto lascia pensare che possa essere quella di oggi. Per il più classico cambio di marcia che potrebbe dare anche un senso diverso a tutta la stagione.

Sfida da almeno tre reti complessive e nella quale ci potrebbe scappare anche la quarta. Di certo c’è poi un’altra cosa: l’Union Berlino non le può perdere tutte. E sulla carta è anche più forte dei portoghesi. Quindi di conseguenza vittoria della squadra di casa. Pochi dubbi.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Bonucci, Leite; Juranovic, Kral, Tousart, Laidouni, Gosens; Becker, Behrens.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Oliveira, Fonte, Niakate, Borja; Carvalho, Al Musrati; Djalo, Horta, Bruma; Ruiz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1