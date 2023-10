Tennis, nessun freno in alto mare: scollatura spaziale

Tennis, la foto scattata dall’alto ci regala una prospettiva piuttosto “panoramica”: occhi puntati sul suo décolleté

Il suo cognome potrebbe esservi familiare. Soprattutto se seguite il basket e avete una buona memoria. Lei è una tennista, mentre suo padre era un cestista. Uno dei migliori della storia, per la verità. Parliamo di Predrag Danilovic, la cui figlia Olga è uno degli astri nascenti del tennis internazionale.

Sbocciata quando aveva 13 anni appena, ha vinto il suo primo titolo a Mosca ad appena 4 anni dal debutto sulla scena sportiva. Il fatto che fosse la figlia di un noto atleta ha fatto sì che il pubblico la caricasse di aspettative e di responsabilità, cosa che purtroppo ha avuto un impatto notevole sul prosieguo della sua carriera. Olga Danilovic aveva sfondato il muro della top 100, ma un brutto periodo di crisi ha mandato a monte tutti i suoi sforzi e sacrifici facendola precipitare nel ranking Wta. Adesso è rinata, e se ci è riuscita il merito è di Novak Djokovic, che l’ha salvata, in un certo senso, dalle retrovie, spingendola a togliersi quel peso di dosso.

Fu il numero 1 al mondo a chiamarla, nel 2020, facendole una proposta irrifiutabile. La invitò ad allenarsi presso la sua Accademia di Belgrado. Giusto il tempo di fare le valigie che già era in volo per la Serbia con una valigia carica di sogni. Il metodo Nole le permise di rimettersi in discussione e di tornare a giocare con la determinazione che le era sempre appartenuta. Quel momento di difficoltà era finalmente alle spalle.

Tennis, quel filo che la lega a Novak Djokovic

La figlia del grande cestista non è brava, però, solo con il tennis. Anche con i social network ci sa fare tantissimo, e non è un caso che possa vantare un profilo Instagram seguito da 110mila persone. Un numero che la dice lunga, semmai, sull’influenza che ha sul popolo del tennis pur non essendo ancora un “gigante” della Women Tennis Association.

