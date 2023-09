Evans-Sinner, Atp Pechino: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Evans-Sinner è un match valido per il primo turno del torneo Atp 500 di Pechino: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

È trascorso quasi un mese dall’ultima apparizione nel massimo circuito tennistico di Jannik Sinner. Avevamo lasciato l’altoatesino stremato, grondante di sudore e nuovamente alle prese con i crampi sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium di New York, nell’ottavo di finale dello US Open contro Alexander Zverev.

Un’altra sconfitta al quinto set per l’attuale numero uno d’Italia – nel 2022 ne aveva giocati tanti anche nel quarto con Alcaraz, sempre nello Slam statunitense – sopraffatto dalla solidità del tedesco e dalle temperature estreme newyorkesi. Una maratona che l’ha convinto a rinunciare alla convocazione di capitan Volandri per la Coppa Davis, decisione che ha generato un vero e proprio vespaio di polemiche, Non è la prima volta, infatti, che Sinner dice di no alla nazionale. L’obiettivo Finals, per il momento, ha la priorità. All’azzurro mancano pochi punti per strappare un pass per Torino. Punti che dovrà conquistare verosimilmente in quest’appendice dello swing cinese, tra Pechino (Atp 500) e Shanghai (Masters 1000). Sinner è capitato nella stesso lato di tabellone di Carlos Alcaraz, che potrebbe incrociare in un’eventuale semifinale. Il primo ostacolo è l’esperto britannico Dan Evans, eliminato al primo turno dal russo Safiullin a Chengdu la scorsa settimana.

Dove vedere Evans-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Atp 500 di Pechino tra Daniel Evans e Jannik Sinner sarà trasmesso venerdì 29 settembre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida tra Evans e Sinner anche in streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 06:30 (ora italiana).

Evans-Sinner: il pronostico

Sinner non ha mai affrontato Evans prima d’ora: questo sarà il loro primo testa a testa. L’inglese ha dalla sua un notevole bagaglio d’esperienza e se in giornata potrebbe dare parecchio fastidio all’azzurro, grazie ai suoi movimenti veloci e all’abilità nel giocare da fondo campo. L’altoatesino è favorito ma dovrà prima scrollarsi di dosso un po’ di ruggine: il primo set rischia dunque di essere più combattuto del previsto.