I pronostici di mercoledì 4 ottobre: Champions League e Championship

I pronostici di mercoledì 4 ottobre: si chiude la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, in campo anche la Championship.

La seconda giornata della fase a gironi di Champions League si chiude stasera con Milan e Lazio impegnate in delle difficili trasferte su campi tradizionalmente molto caldi. I rossoneri saranno ospiti del Borussia Dortmund, i biancocelesti del Celtic: entrambe sono in grado di evitare la sconfitta, ma almeno un gol incassato andrà messo in conto.

A proposito di gol, dovrebbero arrivare puntuali anche nei due big match di serata Porto-Barcellona e Newcastle-PSG. Tra le principali favorite per la vittoria ci sono l’Atletico Madrid e la Stella Rossa, pronte a fare valere il fattore campo rispettivamente contro Feyenoord e Young Boys.

Pronostici altre partite

Si gioca anche nella Championship inglese: il Leeds è favorito sul QPR in una partita da almeno tre gol complessivi, gol in arrivo anche nella sfida tra Coventry e Blackburn.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Borussia Dortmund-Milan, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Feyenoord, Champions League, ore 18:45)

• Leeds (in Leeds-QPR, Championship, ore 20:45)

• Stella Rossa o pareggio (in Stella Rossa-Young Boys, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Coventry-Blackburn, Championship, ore 20:45

• Leeds-QPR, Championship, ore 20:45

• Lipsia-Manchester City, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Celtic-Lazio, Champions League, ore 21:00

• Porto-Barcellona, Champions League, ore 21:00

• Newcastle United-PSG, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Atletico Madrid vincente senza subire gol (in Atletico Madrid-Feyenoord, Champions League, ore 18:45)