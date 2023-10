Atletico Madrid-Feyenoord, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Feyenoord è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: formazioni, pronostici.

Prendere un gol oltre il novantesimo dal portiere non è una cosa che passa velocemente. Però l’Atletico Madrid, dopo il pareggio contro la Lazio al debutto in Champions League, ha dimostrato di avere quel carattere che caratterizza il proprio tecnico, Simeone. Sì, da quel momento in poi, in Liga, sono arrivate tre vittorie bellissime: una nel derby conto il Real e, l’ultima, in rimonta contro il Cadice. Sì, i Colchoneros sono davvero in forma.

Così in forma che dovrebbero prendersi senza particolari problemi anche la quarta vittoria di fila contro il Feyenoord che, al momento, guida il girone dopo aver battuto in casa il Celtic. Una vittoria semplice, soprattutto perché gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica mettendo in discesa il match. Ma questa volta, per gli olandesi, che comunque arrivano a questo appuntamento con un ruolino di marcia che dice sei vittorie di fila, dovrebbe arrivare una sconfitta che, oggettivamente, si potrebbe mettere anche in preventivo. Il divario in campo tra le due squadre è netto, nettissimo, e l’Atletico non può nemmeno permettersi dopo il pari di Roma nessun altro passo falso. E nemmeno mezzo.

Insomma, quella del Wanda Metropolitano di Madrid è una di quelle partite che sulla carta hanno poco da dire. E che hanno una squadra decisamente favorita che può e deve fare la differenza. Gli spagnoli, inoltre, vogliono ritrovare quella compattezza difensiva che ha sempre contraddistinto il proprio cammino: cosa, quest’ultima, che è venuta a mancare nelle ultime uscite. Gare risolte, comunque, dalla grande qualità che Simeone ha lì davanti. Ma uscire senza prendere gol è un altro obiettivo della serata di mercoledì.

Come vedere Atletico Madrid-Feyenoord in diretta tv in chiaro e streaming

Atletico Madrid-Feyenoord è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere Atletico Madrid-Feyenoord è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Atletico Madrid ampiamente favorito che ha un target importante, quello di non prendere reti. E la squadra di Simeone potrebbe riuscire anche in questo intento. Sì, il Feyenoord segna molto, ma lo fa soprattutto in Olanda dove le difese sono “farfalline” usando un termine utilizzato da Massimiliano Allegri. Quindi vittoria dei padroni di casa. Con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Feyenoord

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Azpilicueta, Witsel, Hermoso; Molina, Saul, Koke, Llorente, Galan; Griezmann, Morata.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Wieffer; Minteh, Stengs, Paixao; Ueda.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0