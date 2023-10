Tennis, quell’abito supera ogni limite: Instagram in tilt

Tennis, con quell’abito addosso è andata oltre ogni limite: il selfie allo specchio ha mandato Instagram in tilt.

I follower hanno perso la testa per lei: la giovane tennista, oltre a farsi strada nella disciplina, si sta facendo conoscere al pubblico riscuotendo un notevole successo sui social. Il merito è degli scatti sensazionali che condivide quotidianamente con i fan. Questi si sono lasciati stregare dalla sua bellezza fuori dal comune e, ormai, stravedono per lei. Di recente, ha sorpreso tutti con una foto semplicemente mozzafiato.

Sono diverse le giocatrici di tennis che, nel corso degli anni, sono riuscite ad affermarsi anche come icone di fascino. Il loro irresistibile charme e i loro fisici statuari hanno fatto breccia nel cuore di tantissimi appassionati, portandole alla consacrazione a vere e proprie sex symbol. Basta pensare ad atlete come Eugenie Bouchard o Aryna Sabalenka, le quali ogni giorno fanno sognare i seguaci con scatti da far girare la testa.

Ma anche ex campionesse del calibro di Maria Sharapova e Serena Williams, che nonostante la fine delle loro carriere sportive continuano a godere di un’impressionante notorietà. Anche la protagonista del nostro articolo ha tutte le carte in regola per entrare nell’olimpo delle tenniste più apprezzate e desiderate e possiamo dire che è già sulla buona strada: stiamo parlando della splendida Olivia Elliott.

Tennis, Olivia Elliott strega i social con il suo mini dress: una visione irresistibile

La 22enne originaria del Regno Unito ha ancora un lungo percorso davanti a sé prima di affermarsi tra le più grandi campionesse del momento. Eppure, Olivia Elliott gode già di una certa popolarità tra gli appassionati. Nell’ultimo periodo, in particolare, il suo seguito sui social è andato incontro ad una notevole impennata.

L’atleta è più determinata che mai a raggiungere i suoi obiettivi e può contare sul supporto di tantissimi fan. Il profilo Instagram della tennista vanta 180mila follower, con i quali la meravigliosa Olivia interagisce quotidianamente mostrandosi nella sua vita di tutti i giorni. Allenamenti, partite e non solo: la giocatrice si racconta sempre tramite post e storie in cui è possibile ammirarla in tutta la sua bellezza.

Come affermato precedentemente, non ha nulla da invidiare alle campionesse in grado di lasciare a bocca aperta milioni di tifosi. Viso angelico, occhi di ghiaccio e curve da sogno: la Elliott è destinata a conquistare una vasta platea di appassionati di tennis. Questi ultimi si rifanno puntualmente gli occhi davanti alle sue foto e, di recente, Olivia si è spinta oltre ogni limite con uno scatto che ha fatto alzare notevolmente le temperature online.

Con indosso un mini dress che esalta le sue fantastiche gambe e la sua silhouette, la tennista deve aver deciso di mettere a dura prova i fan. I suoi capelli biondi sono raccolti in uno chignon, mettendo in evidenza il suo bellissimo viso. Con il suo look, la giocatrice ha steso proprio tutti.