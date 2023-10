Celtic-Lazio, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Celtic-Lazio è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Maurizio Sarri continua a lanciare strali alle massime istituzioni calcistiche, colpevoli a sua detta di aver realizzato un “calendario folle” che minerebbe la salute degli stessi calciatori.

L’allenatore biancoceleste prosegue dunque la sua “battaglia” contro i vertici del calcio, sia italiano che europeo, forse anche per scaricare la tensione accumulata uno dei momenti più difficili da quando siede sulla panchina della Lazio. L’attuale posizione di classifica dei capitolini, addirittura sedicesimi in Serie A, fotografa perfettamente la situazione: Immobile e compagni in campionato hanno già incassato quattro sconfitte, l’ultima sabato scorso a San Siro nello scontro diretto con il Milan (2-0). Immediatamente disperso in terra meneghina quel poco di entusiasmo ritrovato grazie al ritorno al successo nel turno infrasettimanale con il Torino: primo clean sheet stagionale per i biancocelesti, capaci di abbattere la rocciosa difesa granata prima con Vecino e poi con Zaccagni. La Champions League, insomma, in questo momento non forse è il pensiero principale ma potrebbe diventare un occasione per riscattarsi ma soprattutto per dare una svolta ad una stagione per ora ha regalato poche soddisfazioni.

Gli scozzesi in casa si trasformano

L’avventura della Lazio nella massima competizione continentale è cominciata con un pari casalingo (1-1) con l’Atletico Madrid dell’ex Simeone.

Un match in cui la formazione di Sarri avrebbe meritato qualcosa in più per quanto fatto vedere ma che stava incredibilmente per perdere se non fosse stato per il colpo di testa del suo portiere Provedel che a tempo ormai scaduto ha fatto esplodere l’Olimpico, riportando il risultato in parità ed evitato una sconfitta che avrebbe messo già in salita la qualificazione. Nella seconda giornata la Lazio sarà ospite degli scozzesi del Celtic, in uno stadio “infuocato” com’è notoriamente il Celtic Park. Il tifo biancoverde spesso si è rivelato determinante, rendendo le cose difficile anche ad avversari di gran lunga superiori ai loro beniamini. I campioni di Scozia, da quest’anno allenati dall’ex tecnico del Leicester Brendan Rodgers, in trasferta sono invece meno temibili: non a caso all’esordio hanno perso 2-0 a Rotterdam contro il Feyenoord, chiudendo il match addirittura in nove uomini. In patria, al contrario, tutto fila liscio. Il Celtic è saldamente al comando della classifica con 19 punti, frutto di sei vittorie e un pareggio. Rodgers contro la Lazio dovrà in ogni caso rivedere qualcosa in difesa, visto che oltre allo squalificato Lagerbielke mancheranno anche Carter-Vickers e Nawrocki. Tutti a disposizione invece per Sarri, nonostante Immobile non sia al 100%. Ballottaggio a centrocampo tra Kamada e Guendouzi.

Come vedere Celtic-Lazio in diretta tv in chiaro e streaming

Celtic-Lazio è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Celtic Park di Glasgow, in Scozia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in diretta streaming Celtic-Lazio è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Celtic e Lazio si sono affrontate di recente, nella fase a gironi dell’Europa League 2019-20: gli scozzesi si imposero sia all’andata che al ritorno con il risultato di 2-1. I biancocelesti sono qualitativamente superiori ma affrontano un avversario che non va preso sottogamba, soprattutto davanti al suo pubblico, dove ha sempre una marcia in più. Non è da escludere che il Celtic ottenga un risultato positivo, anche alla luce del momento difficile che sta attraversando la squadra di Sarri. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Celtic-Lazio

CELTIC (4-3-1-2): Hart; A. Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Turnbull; Hatate; Furuhashi, Maeda.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Il Celtic riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1