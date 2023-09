Milan-Newcastle, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Milan-Newcastle è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Quando si parte dalla terza fascia, di solito, non ci si può aspettare un sorteggio morbido. Ma la dea bendata sembra aver voltato le spalle al Milan quando, lo scorso 31 agosto, dall’urna di Nyon è stato estratto il bossolo contenente il nome dei rossoneri.

Sorteggiati in quello che è, a tutti gli effetti, il girone di ferro dell’edizione della Champions League che sta per aprire i battenti. Ironia della sorte, gli uomini di Stefano Pioli affronteranno due grandi ex, Gigio Donnarumma e Sandro Tonali, che in momenti diversi – e soprattutto suscitando reazioni diverse – hanno lasciato Milanello, accasandosi rispettivamente al Psg e al Newcastle. L’altra squadra con cui dovrà fare i conti il Diavolo è il sempre temibile Borussia Dortmund. Per conquistare uno dei primi due posti sarà dunque fondamentale non commettere neanche un passo falso, che potrebbe costare carissimo. I rossoneri all’esordio riceveranno la visita dei Magpies di Tonali: il centrocampista ritrova subito il suo vecchio club dopo la dolorosa cessione, avvenuta lo scorso giugno, per circa 70 milioni di euro, grazie ai quali tuttavia la dirigenza ha potuto rivoluzionare la rosa.

Subito l’ex Tonali per i rossoneri

La Champions League arriva in un momento particolare per i rossoneri: sabato scorso sono stati umiliati nel derby dall’Inter. Un 5-1 difficile da digerire e che smorza gli entusiasmi per le tre vittorie consecutive in campionato (Bologna, Torino e Roma).

Brusco risveglio per Calabria e compagni, che per la quinta volta di fila, nel 2023, si sono arresi agli odiati cugini, i quali avevano avuto la meglio anche nelle due semifinali della scorsa Champions League. Con il Newcastle è una sfida inedita: i bianconeri non giocavano questa competizione da circa vent’anni, ma la loro ascesa ai vertici del calcio inglese, dopo l’acquisizione del club da parte del fondo saudita Pif, è stata repentina. Il loro avvio di stagione, ad ogni modo, non è stato brillantissimo. Hanno esordito con uno schiacciante 5-1 all’Aston Villa ma successivamente sono arrivate tre sconfitte di fila. La squadra di Eddie Howe ha risollevato la testa solo nel fine settimana, piegando 1-0 l’ostico Brentford grazie ad un calcio di rigore realizzato da Wilson. Rispetto alla sfida con l’Inter, Pioli ritrova Tomori in difesa, squalificato contro i nerazzyurri, e nel tridente d’attacco dovrebbe giocare Chukwueze al posto di Pulisic. Ci sarà il grande ex Tonali, che ha recuperato dall’infortunio subito in nazionale e che l’ha costretto a saltare la partita con il Brentford.

Come vedere Milan-Newcastle in diretta tv in chiaro e streaming

Milan-Newcastle è in programma martedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in diretta streaming Milan-Newcastle è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Per il Milan sarebbe importantissimo partire con il piede giusto in un girone così complicato. La debacle con l’Inter però è una ferita difficile da rimarginare in poco tempo per i rossoneri. L’esperienza è dalla loro parte anche se il Newcastle, benché nell’ultimo biennio abbia raramente brillato con le big, ha le armi per fargli male. La difesa degli inglesi, tuttavia, non sembra più ermetica come lo scorso anno: solo con il Brentford è rimasta inviolata. Milan leggermente favorito in un match da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Milan-Newcastle

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1