I pronostici di martedì 19 settembre: Champions League e Championship

I pronostici di martedì 19 settembre: inizia la fase a gironi di Champions League, in campo anche la Championship inglese.

Inizia stasera la fase a gironi di Champions League con due partite subito impegnative per le squadre italiane in campo. Il Milan se la vedrà con i temibili inglesi del Newcastle, la Lazio affronterà l’Atletico Madrid. Nonostante la batosta subita nel derby, i rossoneri proveranno a fare valere la maggiore tradizione in Champions League e dovrebbero evitare la sconfitta, così come i biancocelesti contro i colchoneros falcidiati dalle assenze.

Chi cerca vittorie sulla carta più facili può però guardare altrove: il Feyenoord in casa in campo europeo ha sempre una marcia in più ed è favorito contro una squadra che in trasferta fatica non poco, il Celtic. Nessun problema per il Barcellona in casa contro l’Anversa, promette gol e spettacolo PSG-Borussia Dortmund, big match del martedì. Facilmente prevedibile invece l’ennesima goleada del Manchester City, in casa contro la Stella Rossa.

Pronostici altre partite

In campo anche la Championship inglese: attesi almeno tre gol in Bristol City-Plymouth mentre Southampton-Ipswich è sfida da almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Milan vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Milan-Newcastle, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Barcellona (in Barcellona-Anversa, Champions League, ore 21:00)

• Feyenoord (in Feyenoord-Celtic, Champions League, ore 21:00)

• Lipsia (in Young Boys-Lipsia, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bristol City-Plymouth, Championship, ore 20:45

• Manchester City-Stella Rossa, Champions League, ore 21:00

• Barcellona-Anversa, Champions League, ore 21:00

• Feyenoord-Celtic, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Southampton-Ipswich, Championship, ore 20:45

• PSG-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Lazio-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00)