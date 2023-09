PSG-Borussia Dortmund, Champions League: tv, formazioni, pronostici

PSG-Borussia Dortmund è una partita della prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostici.

La partita di cartello della prima giornata dell’edizione 2023-24 della Champions League si gioca a Parigi, tra i padroni di casa del Psg e il Borussia Dortmund. Entrambe sono capitate in quello che, a detta di tutti, è il cosiddetto girone di ferro insieme ad una squadra dall’enorme tradizione come il Milan e all’ambiziosissimo Newcastle di proprietà saudita.

I parigini continuano a non essere fortunati con i sorteggi: un anno fa negli ottavi di finale beccarono subito il Bayern Monaco. Il flop, l’ennesimo in campo internazionale, contro i bavaresi fece da detonatore. Alla fine il Psg ce l’ha fatta a confermarsi campione di Francia ma è stata un’altra vittoria “triste”, nel senso che dopo tanti investimenti vincere il solo campionato non può certo bastare. Difatti, a fine stagione, è stato esonerato il tecnico Galtier e sono andati via sia Neymar che Messi, ormai in rotta con l’ambiente e la tifoseria. L’era di Luis Enrique, che si è rimesso in gioco dopo l’esperienza con la nazionale spagnola, non è iniziata nel migliore dei modi. L’estate dei parigini è stata tormentata dal caso Mbappé, finito addirittura fuori rosa per non aver voluto rinnovare il contratto. Poi il club ha optato per il reintegro, forse quando si è accorto che della sua stella non può farne proprio a meno. Da quando è di nuovo arruolabile, infatti, il fenomenale attaccante transalpino ha realizzato 5 gol in sole quattro partite e servito un assist: impressionante.

PSG troppo Mbappé-dipendente

Nonostante Mbappé, tuttavia, il Psg continua ad avere alti e bassi: venerdì scorso ha subito la prima sconfitta stagione, perdendo 2-3 in casa con il Nizza dell’italiano Farioli.

Insomma, Luis Enrique ha tanto lavoro da fare. Soprattutto dal punto di vista tattico, se si considera che nell’ultima sessione di mercato sono partiti tanti giocatori – uno degli ultimi a dire addio è stato Verratti – ed i nuovi devono ancora dimostrare il proprio valore. Dovrà essere la stagione del riscatto anche per il Borussia Dortmund, che lo scorso maggio ha visto sfumare il titolo in maniera drammatica quand’ormai sembrava aver messo fine alla dittatura del Bayern Monaco. I gialloneri non hanno cambiato moltissimo, a cominciare dal tecnico Edin Terzic, confermato in panchina. L’avvio del Dortmund non è stato eccezionale ma nell’ultima giornata di Bundesliga è arrivata una vittoria convincente in casa del Friburgo, battuto 4-2 (seconda vittoria dopo quella all’esordio con il Colonia). Nel Psg non ci sarà Asensio ed in attacco Kolo Muani verrà preferito a Ramos. Terzic invece non deve fare i conti con defezioni particolari, ad eccezione di quella di Duranville.

Come vedere PSG-Borussia Dortmund in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra PSG e Borussia Dortmund è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere PSG-Borussia Dortmund è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Non ce la sentiamo di stare apertamente con un Psg che nelle prime giornate di Ligue 1 ha dimostrato di dipendere quasi esclusivamente dal suo miglior giocatore, Mbappé. Quella del Parco dei Principi potrebbe tuttavia essere una gara divertente e movimentata, da almeno tre gol complessivi e con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di PSG-Borussia Dortmund

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini; Sabitzer, Reus, Emre Can; Malen, Brandt; Adeyemi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2