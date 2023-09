Serie C, i pronostici di martedì 19 settembre

Serie C, oggi scende in campo quasi tutto il girone B con 9 partite in programma. Ecco i pronostici delle sfide di oggi. Tutto quello che c’è da sapere

Giornata numero 4 per la Serie C, che tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi scende in campo con il girone B: sono 9 le partite in programma del raggruppamento centrale, una si giocherà nella giornata di domani. E andiamo a vedere quelli che sono gli scontri che ci sono con i rispettivi pronostici.

Prima di addentarci in quelle che potrebbero essere le scelte, la classifica dice che la Carrarese è prima con 9 punti, con un solo gol subito e che quindi sta dimostrando di essere una potenziale candidata alla promozione diretta. Sta facendo bene la Torres, anche in questo caso a punteggio pieno, mentre Pescara e Lucchese al momento inseguono con 7 lunghezze. Il campionato è lungo ovviamente e ci sono delle formazioni che si possono inserire davvero, pensiamo al Perugia ad esempio oppure al Cesena.

Serie C, i pronostici di oggi

Adesso andiamo ai pronostici: il Cesena ospita l’Ancona e la sensazione è che la squadra di Mimmo Toscano possa riuscire a prendersi tre punti pesanti. Favorito anche il Pescara, che gioca sul campo del Sestri Levante.

Juventus Under23-Spal invece è una gara che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare, così come Vis Pesaro-Entella. Le partite in questione, come detto, sono tutte in programma nella giornata di oggi. Quindi sotto nei nostri pronostici ci limiteremo a mettere solamente gli orari delle partite.

POSSIBILI SQUADRE VINCENTI

Cesena in Cesena-Ancona (20:45)

Pescara o pareggio in Sestri Levante-Pescara (20:45)

Perugia in Perugia-Pontedera (20:45)

GARE DA ALMENO UNA RETE PER SQUADRA

Juventus U23-Spal (20:45)

Vis Pesaro-Entella (18:30)

GARE DA ALMENO TRE RETI COMPLESSIVE

Pineto-Rimini (18:30)

Juventus U23-Spal (20:45)

Pescara-Sestri Levante (20:45)