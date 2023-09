Galatasaray-Copenaghen, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Galatasaray-Copenaghen è una partita della prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: formazioni, pronostici.

Con due corazzate come Bayern Monaco e Manchester United nei paraggi, per Galatasaray e Copenaghen sarà davvero complicato strappare un pass per la fase ad eliminazione diretta. Questa la sensazione dopo il sorteggio, anche se i campioni di Turchia potrebbero diventare la sorpresa di questo raggruppamento.

Gli investimenti fatti dalla proprietà nell’ultimo biennio stanno dando i loro frutti. La scelta di puntare su un mix tra giocatori apparentemente sul viale del tramonto (Icardi, Mertens) ed altri in cerca di rilancio (Ziyech, Zaha) sembrava rischiosa ed invece finora ha pagato dividendi. Il Galatasaray è tornato a vincere la Super Lig turca dopo un’appassionante volata con in rivali del Fenerbahçe e non ha mancato la qualificazione alla fase a gironi della Champions League, dalla quale mancava da un po’ di anni. I giallorossi, in campo già dallo scorso luglio, hanno dovuto superare ben tre preliminari (Zalgiris, Olimpia Lubiana e Molde) per poter sfidare e confrontarsi con le big d’Europa. Sta filando tutto liscio anche in patria, dove hanno iniziato alla grande: il bilancio finora è di tre vittorie in quattro partite, l’unico neo il pareggio con il Kayserispor che non gli consente di essere a pari punti con il Fenerbahçe, altra squadra che in estate si è rinforzata a dovere.

Gli unici precedenti 10 anni fa

Per Icardi e compagni è da vincere a tutti i costi il primo scontro con la formazione danese, probabile cenerentola di questo girone.

Il Galatasaray ritrova il Copenaghen dopo dieci anni esatti: anche nell’edizione 2013-14 si affrontarono nella fase a gironi (una vittoria per parte) nel gruppo in cui era stata sorteggiata anche la Juventus di Antonio Conte, poi clamorosamente eliminata proprio dal “Gala” nell’ultima giornata su un campo ai limiti della praticabilità. Quella fu anche l’ultima volta che i giallorossi riuscirono a superare la prima fase nella manifestazione continentale più importante. Come i turchi, anche il Copenaghen proviene dai preliminari. I vari Breidablik, Sparta Praga e Rakow Czestochowa non sono riusciti a fermare la corsa dei campioni di Danimarca, allenati da Jacob Neestrup. Copenaghen che al momento è in vetta alla classifica della Superligaen (6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) ma è reduce da un pari deludente in casa del Nordsjaelland (2-2).

Come vedere Galatasaray-Copenaghen in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Galatasaray e Copenaghen è in programma mercoledì alle 18:45 e si giocherà al Rams Park Stadyumu di Istanbul, in Turchia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Max (canale 205) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere Galatasaray-Copenaghen è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Un’eventuale sconfitta potrebbe già segnare il destino di entrambe. Non può assolutamente farsi sfuggire questa occasione il Galatasaray, obbligato a vincere per provare ad insidiare bavaresi e United. I turchi sono in un gran momento e dovrebbero far valere il fattore campo: probabile che tengano anche la porta involata, come hanno già fatto due volte su tre durante i turni preliminari.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Copenaghen

GALATASARAY (4-5-1): Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angeliño; Ndombele, Torreira, Tetê, Ziyech, Zaha; Icardi.

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Jelert, Vavro, Diks, Meling; Claesson, Falk, Gonçalves; Bardghji, Larsson, Achouri.

Il Galatasaray riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-0