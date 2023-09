Federica Masolin, niente più segreti: confessione inaspettata

Federica Masolin vuota il sacco: le lacrime in diretta dal paddock e quella rivelazione assolutamente inaspettata.

C’era una volta, qualche decennio fa, una bambina molto gelosa. Gelosa della sorella minore che, per forza di cose, teneva costantemente impegnata la sua mamma. Un sentimento che si poteva tenere a bada solo in un modo: portandola ad una partita di calcio, di tennis, di pallavolo. Anche al Gran Premio, quando possibile.

Forse la sua storia sarebbe molto diversa da com’è, se la sua famiglia non avesse deciso di avere un altro bambino. Forse Federica Masolin non si sarebbe innamorata dello sport, com’è poi successo perché il papà, per distrarla da quella gelosia, la portava con sé alle partite più disparate. E se tutto questo non fosse accaduto, probabilmente adesso ci sarebbe qualcun altro al posto suo. Non sarebbe lei, la giornalista sportiva più amata del momento, il nuovo volto della Champions League su Sky.

Fortuna, allora, che la vita le ha dato una sorella. Perché è stato in quel momento, benché ancora non lo sapesse, che il destino ha iniziato ad “apparecchiare” per lei il futuro da sogno che è oggi la sua quotidianità. Una quotidianità fatta di giri intorno al mondo al seguito della carovana della Formula 1, di dirette, ma anche di tantissimo duro lavoro di redazione. Qualcosa che, in ogni caso, appassionata com’è sembra non pesarle neanche un po’.

Federica Masolin vuota il sacco: tutta la verità

La Federica giornalista e amante dello sport la conosciamo tutti. Quella che conoscono solo in pochi, invece, è la Federica donna, una donna che oltre ad essere bellissima ha molte altre doti che spesso sono trapelate anche attraverso il piccolo schermo.

Sportweek l’ha intervistata alla vigilia di questa nuova avventura con la Champions League e le ha quindi chiesto di raccontarsi nel modo più sincero possibile. Ed è stato in quel momento che la Masolin ha vuotato il sacco, tornando peraltro su un episodio che risale a qualche tempo fa. “Sono estremamente emotiva – ha confessato inaspettatamente – e devo dire che questo aspetto per cui non riesco tanto a controllare le mie emozioni un po’ mi piace. Quando Vettel ha lasciato la F1 ho pianto in diretta televisiva e rivedendomi dopo non mi sono vergognata, sono fatta così”.

“Mi piace molto – ha detto ancora – l’idea che lo sport mi colpisca ancora. Sono entusiasta della vita, cerco sempre di trovare il lato bello delle cose”. “Quando mi arrabbio le dico tutte in una volta, mi passa subito però non siamo tutti uguali e gli altri si possono offendere, è qualcosa su cui dovrei lavorare. Ma odio litigare, non litigo mai, nemmeno con il mio fidanzato…”.