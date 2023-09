Chelsea-Aston Villa, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Aston Villa è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Dopo aver collezionato solo cinque punti in altrettante partite è lecito parlare di crisi? Sì, se ci si chiama Chelsea ed in estate, per la terza sessione di mercato consecutiva, come al solito non si è badato a spese. Mauricio Pochettino, incaricato dalla proprietà americana di riportare i Blues ai vertici del calcio inglese, difatti è già in grande difficoltà.

Siamo ancora all’inizio ma in un mese i suoi uomini sono riusciti a battere esclusivamente il neopromosso Luton Town, travolto 3-0 a Stamford Bridge. Per il resto, due pareggi (Liverpool e Bournemouth) e due sconfitte, la prima in casa del West Ham e la seconda davanti al proprio pubblico con il Nottingham Forest. L’allenatore argentino è consapevole delle aspettative che ci sono attorno alla sua squadra e se vuole far sì che il Chelsea torni a lottare quantomeno per il quarto posto – sarebbe clamoroso se restasse per il secondo anno di fila fuori dalla coppa più prestigiosa – non può più compiere altri passi falsi. Continua ad esistere, tuttavia, un problema attaccante: l’ex Villarreal Nicolas Jackson per il momento fatica ad incidere ma sul banco degli imputati non c’è solo lui.

La verità è che i Blues come lo scorso anno segnano con il contagocce nelle ultime due gare non sono stati in grado di perforare le difese di Nottingham Forest e Bournemouth.

In questa domenica ricca di match avvincenti a Stamford Brigde arriva l’Aston Villa di Unai Emery, che a differenza del Chelsea le coppe europee le gioca. I Villans, tuttavia, in settimana si sono accorti di quanto sia complicato far fronte al doppio impegno, perdendo a sorpresa in Polonia contro il Legia Varsavia (3-2). Terza sconfitta stagionale per la squadra allenata dal tecnico basco dopo quelle con il Newcastle (5-1) e con il Liverpool (3-0).

Come vedere Chelsea-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Chelsea-Aston Villa, in programma domenica alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

L’attacco dell’Aston Villa ha già segnato 21 gol in tutte le competizioni, quello del Chelsea a malapena 7, comprendendo anche la sfida di League Cup con il Wimbledon. Improbabile che i Villans restino a secco di gol anche a Stamford Bridge. Per quanto riguarda il risultato finale, resta un match di non facile lettura: un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Chelsea-Aston Villa

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Gallagher, Enzo Fernandez, Ugochukwu; Sterling, Jackson, Mudryk.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Douglas Luiz; Diaby, McGinn, Zaniolo; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1