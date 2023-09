Formazioni ufficiali Sassuolo-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali del match del ‘Mapei Stadium’. Dritte marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma tra neroverdi e bianconeri.

Tutto pronto al ‘Mapei Stadium’ per il fischio d’inizio di Sassuolo-Juventus. Gara molto importante per entrambe le compagini che, per motivi diversi, sono a caccia di punti preziosi con cui rimpolpare le rispettive posizioni in classifica. I bianconeri, ad esempio, vanno a caccia di un successo che permetterebbe a Vlahovic e compagni di agguantare momentaneamente la vetta. Ecco le scelte dei due allenatori:

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

JUVENTUS (3-5-2):Szczesny, Gatti, Bemer, Danilo, Mckennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic

Sassuolo-Juventus, il pronostico marcatori

La Juventus potrebbe incorrere in difficoltà non preventivabili alla vigilia. Del resto il Sassuolo ha spesso messo in evidenza molti limiti della compagine di Allegri nelle scorse stagioni. Vero è, però, che era tutta un’altra Juve. La sensazione è che la gara del ‘Mapei’, soprattutto se si dovesse giocare su ritmi molto alti, potrebbe essere decisa dagli strappi dei calciatori più tecnici e fisici. Tre nomi su tutti: Rabiot, Chiesa e Berardi. Non è escluso che almeno due profili di questa ‘cerchia’ d’élite possano andare a segno. C’è l’imbarazzo della scelta…

Probabili ammoniti e tiratori di Sassuolo-Juventus

I padroni di casa non dovrebbero affatto rinunciare al proprio credo tattico. Anzi, proprio facendo leva sulle qualità della squadra Dionisi ha rimarcato la volontà di giocarsi la gara con tutte le sue armi. L’inserimento dei centrocampisti potrebbe a tal fine rappresentare una variabile tattica interessante della sfida. I vari Bajrami e Miretti dovrebbero ritagliarsi spazio e coraggio per scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Ma occhio agli esterni: Kostic da una parte e Toljan dall’altra sanno come rendersi pericolosi e l’opzione titolare non è improbabile. Per quanto concerne i possibili ammoniti, invece, fari puntati su Bremer, Erlic e Vina.