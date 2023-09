Federer, il cimelio a tre zeri ti farà brillare gli occhi | Ma stavolta niente podio

Federer, tutti pazzi per il cimelio che ha segnato la fine di un’era: ecco di cosa si tratta e quanto costa.

Di Slam ne ha vinti 20. Cifra tonda e perfettamente rappresentativa di una carriera costellata di successi e di trionfi. E di anni ne sono trascorsi 5, quasi 6, da quando ha alzato al cielo, per quella che non sapevamo ancora sarebbe stata l’ultima volta, la coppa del Major che si gioca nella terra dei canguri.

Era gennaio del 2018 e Roger Federer indossava un completo di colore bianco, rigorosamente firmato Nike, con l’iconico logo “F” in bella mostra sulla manica. Ed è proprio su quel completo che si sono accesi i riflettori nelle ultime ore, per la gioia dei collezionisti sportivi che non vedono l’ora di mettere le mani sulla maglietta, i pantaloncini e le scarpe appartenuti all’indimenticabile campione svizzero. Sì, perché quegli oggetti, come il più prezioso dei cimeli, stanno per finire all’asta. Fino all’8 ottobre prossimo, il mitico completo del Divino sarà messo all’incanto presso la casa d’aste Prestige Memorabilia. Trattandosi di qualcosa di così prezioso, perché legato appunto al ricordo dell’ultimo Slam da lui vinto, potete solo immaginare quanto occorrerà sborsare per accaparrarselo.

La base d’asta è di 35mila dollari, l’equivalente cioè di 33mila euro circa. Una cifra lontana da quella fissata per altri cimeli riconducibili alla storia dello sport, ma comunque superiore a quella di un altro oggetto che ha fatto la storia del tennis. Federer in questo caso ha battuto Nadal a man bassa, dal momento che il suo completo Nike costa molto di più della maglietta con cui lo spagnolo si era imposto al Roland Garros del 2019. Che, lo ricordiamo, era stata venduta per poco più di 20mila euro.

Federer, meno di Jordan ma più di Nadal

A questo punto vi starete legittimamente chiedendo quali siano i cimeli sportivi più costosi della storia. Quelli per i quali gli appassionati hanno fatto follie nel corso degli anni. E vi basti sapere, tanto per saziare la vostra curiosità, che l’oggetto più caro di tutti i tempi è appartenuto nientepopodimeno che a Michael Jordan.

Si tratta della maglietta che il campione indossò alle Finali Nba 1998 contro gli Utah Jazz. La sua squadra perse quella gara, ma il capo fu ugualmente venduto all’asta da Sotheby’s per 10 milioni e 100mila euro. A più del doppio, cioè, della cifra che era stata inizialmente fissata. Costò un milione in meno, invece, la “camiseta” che Diego Maradona indossava ai Mondiali del 1986. Quella, per intenderci, con cui mise in rete il gol del secolo.

L’ultimo cimelio sul podio è infine appartenuto a Babe Ruth: si tratta di una maglietta degli Yankees che è stata venduta, nel 2019, al prezzo esorbitante di 5 milioni. Perché quando si parla di campioni, evidentemente, c’è chi proprio non bada a spese.