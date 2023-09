Bournemouth-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Bournemouth-Chelsea è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Mauricio Pochettino, dopo la sconfitta interna (0-1) con il Nottingham Forest, la seconda della stagione, ha detto che servirà del tempo prima di vedere all’opera il “suo” Chelsea.

In sostanza ha chiesto ai suoi tifosi di avere pazienza, visto che i Blues hanno cambiato di nuovo parecchie cose in estate, a cominciare dalla guida tecnica, ed hanno acquistato tanti giovani di prospettiva, non ancora completamente sbocciati, spendendo sempre cifre molto alte. I risultati, tuttavia, per ora non sono dalla sua parte: anzi, la media punti del club londinese nelle prime 4 giornate di campionato è simile a quella tenuta nella passata stagione, una delle peggiori in assolto dell’ultimo ventennio. Il Chelsea che ha in mente Pochettino finora si è visto solo a sprazzi e l’unica vittoria è arrivata contro una neopromossa, il Luton Town, che giace all’ultimo posto in classifica a quota 0 punti. La prestazione migliore è stata quella offerta contro il Liverpool all’esordio ma in quell’occasione la dea bendata voltò le spalle ai londinesi, che avrebbero meritato di più.

Chelsea ancora in fase di rodaggio

Sì, serve sicuramente pazienza ma in classifica le gerarchie si stanno già delineando: ieri il Manchester City ha vinto ed è rimasto a punteggio pieno (al momento è a +9 dal Chelsea).

Vanno di fretta anche le altre ed il rischio, per i Blues, è di restare nuovamente attardati e perdere il treno Champions League, obiettivo minimo visti i tanti soldi spesi sul mercato. C’è poi da considerare che il Chelsea quest’anno avrà un “vantaggio” non indifferente rispetto ad altre dirette concorrenti e cioè quello di potersi dedicare solo al campionato. La partita con il Bournemouth, per tutta questa serie di motivi, è una di quelle da non sbagliare: le Cherries sono ancora a secco di vittorie – due pareggi e due sconfitte per i rossoneri – ma è un rendimento che non sorprende alla luce degli stravolgimenti tattici operati dal nuovo allenatore Andoni Iraola, un po’ l’opposto rispetto al predecessore O’Neil.

Come vedere Bournemouth-Chelsea in diretta tv e in streaming

Bournemouth-Chelsea è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il tallone d’Achille del Bournemouth è una difesa che incassa troppi gol, anche a causa dell’atteggiamento spavaldo richiesto dal tecnico. Dall’altra parte abbiamo un Chelsea indecifrabile ed alle prese con problemi di vario tipo e soprattutto con numerose assenze: non ci fideremmo troppo dei Blues in una partita che promette gol in abbondanza.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Chelsea

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Christie, Cook; Brooks, Billing, Tavernier; Solanke.

CHELSEA (3-4-2-1): Sanchez; Disasi, Thiago Silva, Colwill; Malo Gusto, Enzo Fernandez, Caicedo, Chilwell; Gallagher, Sterling; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2