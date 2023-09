I pronostici di domenica 17 settembre: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati minori.

La quarta giornata di Serie A prosegue di domenica con cinque partite in programma, tra cui Frosinone-Sassuolo e Fiorentina-Atalanta che per caratteristiche di gioco e qualità dei reparti offensivi promettono un alto numero di gol. Nel posticipo serale la Roma fin qui deludente andrà a caccia della prima vittoria in campionato contro l’Empoli, unica squadra ancora ferma al palo.

Vittorie alla portata anche per l’Arsenal in Premier League contro l’Everton e per il Villarreal nella Liga contro l’Almeria, in quella che sarà la prima partita con Jose Rojo Martin come allenatore al posto dell’esonerato Quique Setien.

Pronostici altre partite

A chi cerca partite da almeno tre gol complessivi in giro per l’Europa, il consiglio è di guardare con attenzione al campionato olandese sempre ricco di over. La candidata numero uno è Twente-Ajax, mentre in Premier League e Ligue 1 sono da monitorare Bournemouth-Chelsea e Lorient-Monaco.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Monza vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Monza-Lecce, Serie A, ore 15:00

Vincenti

• Villarreal (in Villarreal-Almería, Liga, ore 16:15)

• Arsenal (in Everton-Arsenal, Premier League, ore 17:30)

• Roma (in Roma-Empoli, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Lorient-Monaco, Ligue 1, ore 13:00

• Twente-Ajax, Eredivisie, ore 14:30

• Bournemouth-Chelsea, Premier League, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Frosinone-Sassuolo, Serie A, ore 15:00

• Catanzaro-Parma, Serie B, ore 16:15

• Fiorentina-Atalanta, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

Sassuolo vincente e almeno un gol per squadra (in Frosinone-Sassuolo, Serie A, ore 15:00)