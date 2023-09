Frosinone-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Sassuolo è una partita valida per la quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non era per nulla facile immaginare una partenza così brillante da parte del Frosinone. Sì, perché dopo tre giornate di campionato i ciociari sono addirittura la squadra neopromossa che ha fatto più punti, quattro, malgrado un calendario decisamente impegnativo.

I giallazzurri hanno esordito con i campioni d’Italia del Napoli, trovando addirittura il gol del vantaggio e spaventando gli uomini di Garcia prima di capitolare (1-3) una volta incassata la rete del pareggio ed arrendendosi alla maggiore qualità dei partenopei. Ma l’appuntamento coi primi tre punti della stagione è stato rimandato solo di una settimana: il vero colpaccio il Frosinone l’ha fatto, sempre allo “Stirpe” contro l’Atalanta, formazione costruita per lottare per l’Europa che conta, battendola 2-1 grazie ai gol di Harroui – il marocchino aveva segnato anche contro il Napoli – e Monterisi. Prima della sosta la squadra di Eusebio Di Francesco era invece tornata con un punto da Udine, dove ha offerto un’altra prestazione in grado di sopperire al gap con i friulani. Dietro al Frosinone, in classifica, c’è anche il Sassuolo, che di punti ne ha messi in tasca solamente tre: i neroverdi dopo le due sconfitte di fila con Atalanta e Napoli, si sono sbloccati battendo 3-1 il Verona: decisiva la doppietta di capitan Berardi, reintegrato in rosa dopo un’estate turbolenta in cui l’attaccante calabrese sembrava nuovamente a un passo dalla cessione.

Frosinone-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco a centrocampo non potrà contare su Harroui, ex di turno e protagonista delle prime partite dei ciociari: il marocchino ha un problema al piede. In regia giocherà Barrenechea, coadiuvato da Gelli e Mazzitelli. Davanti si contendono una maglia Caso e Baez. Certa, invece, la presenza accanto a Cheddira dell’ex juventino Soulé.

L’unico dubbio di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, riguarda la trequarti: Thorstvedt è in ballottaggio con Bajrami. Sull’out sinistro Vina è insidiato da Pedersen.

Come vedere Frosinone-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Frosinone-Sassuolo, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Berardi è tornato ed ha fatto subito la differenza, a dimostrazione che con il suo capitano il Sassuolo diventa un’altra squadra. Ma, più in generale, gli emiliani sono apparsi più in fiducia rispetto alle prime due giornate e se saranno in grado di replicare quella prestazione dovrebbero tornare coi tre punti anche dalla trasferta ciociara. Anche la cabala, del resto, sembra stare coi neroverdi, che nei 10 precedenti con i giallazzurri non hanno mai perso, in tutte le categorie. Occhio, però, al Frosinone, che è in salute ed ha entusiasmo: le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Frosinone-Sassuolo

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Cheddira, Caso.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Viña; Matheus Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2