Valentina Vignali, l’oceano non regge il confronto: in bikini è pazzesca

Valentina Vignali, in bikini in riva al mare, ha lasciato tutti con il fiato sospeso. L’oceano non regge il confronto con la sua bellezza.

Giocatrice di basket, modella e volto della televisione. Valentina Vignali è riuscita a fare breccia nel cuore di tantissime persone, sia per quanto riguarda la sua carriera di sportiva che quella nel mondo dello spettacolo. Queste, d’altronde, sono sempre state le sue passioni più grandi. E oggi, la meravigliosa atleta, può vantare un grandissimo seguito anche sui social, dove puntualmente lascia i follower a bocca aperta con le sue foto.

Classe 1991, Valentina Vignali si è avvicinata molto presto alla pallacanestro. Tutto per lei è cominciato alla fine degli anni ’90, quando ha iniziato a praticare la disciplina. Nel 2007 ha debuttato in Serie A2 tra le fila del Basket Cervia. Nello stesso periodo, la giocatrice ha preso parte ai suoi primi concorsi di bellezza, raggiungendo le finali di Miss Muretto. Da allora, si è fatta conoscere al pubblico dividendosi tra servizi fotografici e match.

L’esordio televisivo risale al 2012, anno in cui è diventata una corteggiatrice di Uomini e Donne. Si è poi dedicata alla conduzione di Sotto Canestro, programma incentrato proprio sul basket, per poi apparire in trasmissioni come Pomeriggio Cinque, Casa Signorini e Avanti un Altro. Nel 2019 è entrata nella casa del Grande Fratello, riscuotendo un notevole successo.

Valentina Vignali alla conquista di Rio: la foto in bikini è da perdere la testa

Come spiegato dalla stessa nella sua bio di Instagram, Valentina Vignali si divide tra i tacchi alti e i campi da basket, impegnandosi sempre per dare il meglio di sé nei diversi contesti. Sul social, la meravigliosa atleta ha un profilo seguito da 2,6 milioni di persone, con le quali interagisce quotidianamente. Tramite i suoi post e le sue storie si racconta, mostrandosi impegnata nelle sue attività preferite, ma anche nella sua vita di tutti i giorni.

In quest’ultimo periodo la modella ha soggiornato in Brasile, per l’esattezza a Rio De Janeiro. Valentina ha continuato a tenere aggiornati i fan, facendosi vedere in tutto il suo splendore negli scatti condivisi sul suo account. Tra le foto che i follower hanno apprezzato maggiormente, spicca di sicuro quella che vi proponiamo nell’articolo. Una bellissima immagine in cui la giocatrice appare in riva al mare.

La Vignali indossa un bikini che le sta davvero d’incanto: il costume mette in risalto le sue curve mozzafiato e le calza a pennello. La modella, dotata di un fascino a cui è impossibile resistere, si è sempre contraddistinta per la sua silhouette da sogno. Il panorama alle sue spalle è, certamente, fantastico ma Valentina è riuscita ad eclissare la maestosità dell’oceano con il suo charme.