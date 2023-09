Messi, più che una casa è una reggia: quanto è costata la villa a Miami

Messi mette radici a Miami: la famiglia si trasferirà in una villa megagalattica con vista sull’oceano e dotata di ogni comfort.

Chiuderà la sua carriera stellare in riva all’oceano, in una delle città più effervescenti e dinamiche del mondo. Una metropoli internazionale che Lionel Messi amava già prima e che ha ritenuto essere, evidentemente, il luogo ideale in cui giocare per qualche anno ancora prima che arrivi il momento, per lui, di appendere le scarpette al chiodo.

La stella di Rosario, in Argentina, ha firmato, come noto, un contratto spaziale con l’Inter Miami, in virtù del quale guadagnerà qualcosa come 150 milioni di dollari in due anni e mezzo. Ricco lo era già prima, tanto che Forbes lo aveva inserito al secondo posto della classifica degli atleti più pagati al mondo, figurarsi ora. Il minimo che potesse fare, quindi, era comprare per sé e per la sua famiglia una megavilla di lusso a Miami in cui stabilirsi per il tempo in cui giocherà nella Major League Soccer. La sua scelta è ricaduta su una proprietà che si trova sul lungomare di Fort Lauderdale, che brulica di deliziosi ristoranti all’aperto, bar, boutique e hotel a cinque stelle.

Per comprendere di che tenore sia la nuova residenza della famiglia Messi, vi basti sapere che la sua superficie complessiva è pari a 975 metri quadrati. Consta, nello specifico, di otto camere da letto, ciascuna delle quali è dotata di bagno privato, di una piscina incastonata in un paesaggio da sogno e di un garage abbastanza spazioso da contenere fino a tre automobili. Completano la pianta della casa una sala fitness, una spa e una camera da letto grande quanto un appartamento: con i suoi 140 metri quadrati, è una vera e propria suite con tanto di vista sull’oceano.

Messi, la casa a Miami è una vera e propria reggia

Questa villa è arredata in stile ultramoderno ed è caratterizzata da ampie vetrate che, oltre a fare entrare in casa un sacco di luce naturale, permettono di ammirare il paesaggio da qualunque angolazione. Inoltre, cosa di non poco conto, è dotata di due pontili.

NEW HOME ALERT ‼️

MESSI BOUGHT A NEW HOUSE. HE IS SETTLING HERE FOR GOOD? 🥰😍❤️ 📍 MIAMI, FLORIDApic.twitter.com/BsLkcyuOmC — MessiFC (@messinfluence) September 12, 2023

Va da sé che una proprietà del genere abbia un costo non indifferente e che non sia, diciamo così, alla portata di tutti. La cifra che Messi ha dovuto sborsare per farne la residenza della sua famiglia possono permettersela, in effetti, in pochi. Secondo Forbes questa splendida villa in Florida è costata, udite udite, 10,75 milioni di dollari. Senza contare i costi di manutenzione, che saranno anch’essi astronomici, e le tasse sulla proprietà della casa, che pare ammontino a 83mila dollari l’anno. Una bazzecola, in ogni caso, se rapportata al suo stipendio.

Questa sul lungomare di Fort Lauderdale non è, ad ogni modo, la sola proprietà che il calciatore argentino possiede in Florida. Aveva già acquistato, qualche tempo fa, il nono piano del condominio Regalia, che si erge in tutta la sua imponenza nella città di Sunny Isles Beach. Quel gigantesco appartamento gli era costato 7,3 milioni di dollari, ma la famiglia desiderava, probabilmente, una casa indipendente con ampi spazi esterni da vivere.