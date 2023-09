Scommesse, sorpresa Serie A: dietro Messi e Haaland

Scommesse, sorpresa Serie A: per la corsa al Pallone d’Oro dietro i due super favoriti ci sono elementi che giocano nel nostro campionato.

Sei elementi della Serie A, un solo italiano. Avrete capito che in questo caso parliamo del Pallone d’Oro con la rivista francese France Football che nei giorni scorsi ha diramato ufficialmente la lista di quei giocatori che possono essere votati.

Ovviamente i favoriti sono due, per quello che sono riusciti a fare nella scorsa stagione: vale a dire Leo Messi e Haaland. Il primo ha vinto il Mondiale con l’Argentina conquistando quell’unico trofeo che mancava nella sua clamorosa bacheca. Il secondo, alla prima esperienza con il Manchester City di Guardiola, ha fatto il Triplete, vincendo Premier League, coppa di Lega e soprattutto la Champions League nella finale contro l’Inter. E ha vinto tutta da protagonista. Insomma, sarà una bella lotta. Una lotta che però, fortunatamente, vede protagonisti anche due “italiani”: Lautaro Martinez e Osimhen. E andiamo a vedere come.

Scommesse, sorpresa Lautaro e Osimhen

Sì, parliamo di una distanza considerevole ovviamente, però alle spalle di quelli che sono i due superfavoriti per alzare al cielo il trofeo, ci sono appunto l’attaccante dell’Inter e quello del Napoli. Lautaro ha vinto anche lui il campionato del Mondo e ha trascinato i nerazzurri fino all’ultimo atto della massima competizione europea; Osimhen è stato il capocannoniere della Serie A e ha vinto uno storico scudetto con la maglia del Napoli. Quindi ci stanno.

Certo, come detto sono distanti: Lautaro come vincitore del Pallone d’Oro è dato a 22 volte la posta secondo i quotisti di Newgioco. Mentre Osimhem, da PlanetWin365 è offerto a 30 volte la posta. E Barella? Barella, unico italiano in lista come detto, non c’è come singolo nome in questa speciale classifica che il 30ottobre prossimo verrà resa nota e che assegnerà il trofeo: il calciatore dell’Inter si potrebbe giocare in questo caso nella categoria “Altro”, dato a 28volte la posta. Ma difficilmente come sappiamo il pronostico verrà ribaltato. Uno dei due favoriti porterà a casa il trofeo che ogni calciatore, sotto il profilo individuale, sogna di vincere nel corso della propria carriera.