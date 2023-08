Valentina Vignali come Pamela Anderson: lato B esplosivo

Valentina Vignali, il costume scollato e sgambatissimo fa impazzire il contatore dei like: quel paragone con Pamela Anderson.

Una trottola. Non c’è altro modo di definire Valentina Vignali, che si addormenta in un luogo da sogno e si sveglia, l’indomani, in uno ancor più paradisiaco del precedente. Viaggia e va in vacanza per lavoro, ormai, essendo praticamente diventata una travel influencer a tutti gli effetti.

E quest’estate, quindi, di località meravigliose ne ha girate a bizzeffe. Da Bormio ad Ibiza, passando per diverse capatine al di là dell’Oceano, è infine approdata in Sardegna, di cui si sta godendo il mare e le spiagge assolate. Tra gite in barca e movida sfrenata, la cestista se la sta spassando un mondo. Come sempre, del resto, essendo lei un tipo effervescente ed esplosivo che sa bene come godersi la vita e ogni singolo istante di questi fantastici viaggi in giro per il mondo. Talmente ben documentati, a volte, da avere quasi l’impressione di essere lì, insieme a lei. E magari fosse vero.

Fortuna che più attivo di lei sui social network non c’è nessuno e che gli scatti e i video delle sue vacanze abbondano sul profilo Instagram. Alla Vignali piace coinvolgere i suoi follower ed è per questo motivo che, soprattutto negli ultimi giorni, ha voluto condividere con loro diversi frammenti di questa fuga in Sardegna.

Il costume di Valentina Vignali ti lascerà senza fiato

L’abbiamo vista nelle vesti più disparate e in ciascuna di esse, ammettiamolo, ci è piaciuta da impazzire. Con il fisico e le curve che si ritrova – e dire che è spesso vergognosamente vittima di body shaming, purtroppo, ma questa è un’altra storia – d’altra parte, qualunque cosa indossi sembra esserle stata cucita addosso.

Che si tratti di un completo sportivo o di un abito da gran soirée, di un completo formale o di una mise sbarazzina che ricalchi la sua personalità, non fa alcuna differenza. La Vignali piace perché è genuina e spontanea e perché, lasciatecelo dire, il suo corpo sinuoso è una gioia per gli occhi di chi si imbatte nei suoi contenuti social.

Figurarsi cosa accade, quindi, quando posa in costume. Che sia intero o che si tratti di un bikini, non c’è niente che valorizzi meglio il suo fisico invidiabile. Quello che indossava ieri, scollato e sgambatissimo, strizzava l’occhio al modello rosso sfoggiato da Pamela Anderson – alla quale lei stessa si è ironicamente paragonata – e metteva in mostra il décolleté in maniera semplicemente pazzesca. Un’autentica – ed indimenticabile – visione.