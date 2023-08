Neymar, casa dolce casa: pronto l’attico nel grattacielo fronte mare

Neymar, il quadruplex di lusso a Balneário Camboriú è finalmente pronto: ecco quanto l’ha pagato e di quali comfort dispone.

Quando l’ha comprata su carta, il trasferimento in Arabia Saudita non era neanche nei suoi pensieri. Ed è assai buffo che la casa di lusso che ha a lungo sognato – non che nel frattempo vivesse in una catapecchia, intendiamoci – sia stata ultimata proprio nel momento in cui ha spiccato il volo per la terra in cui inizierà la sua nuova avventura con l’Al-Hilal.

Dei benefit cui avrà diritto per effetto del contratto faraonico offertogli dal club della Saudi Pro League abbiamo già abbondantemente parlato qui. Vi avevamo riassunto, tra le altre cose, anche le singolari richieste avanzate da Neymar per quanto riguarda la casa in cui vivrà durante questa parentesi estera. Vuole che la residenza abbia almeno 25 stanze, 3 saune e una piscina gigantesca. Il che la dice lunga sui gusti immobiliari del giocatore brasiliano, che pur essendosi trasferito a Riad ha lasciato il cuore, com’è giusto che sia, nel Paese che gli ha dato i natali. Tanto da desiderare per sé e per la sua Bruna, appunto, una delle dimore più belle che il Brasile avesse da offrirgli.

La scelta è così ricaduta, a suo tempo, su uno dei due edifici che compongono lo Yachthouse Residence Club. Si tratta, più precisamente, di un grattacielo – uguale a quello che lo affianca, motivo per il quale la gente del luogo le ha ribattezzate “torri gemelle” – in riva alla spiaggia che lambisce la località di Balneário Camboriú.

Un favoloso quadruplex fronte mare per Neymar

La costruzione si sviluppa su 81 livelli ed è alta, udite udite, la bellezza di 281 metri. Gli ultimi quattro piani che lo compongono sono ora di proprietà di Neymar, che ha optato, appunto, per un quadruplex che disponesse di tutti i comfort possibili e immaginabili.

Iniziamo col dire che quest’attico di lusso in Brasile, servito da un ascensore privato, gode di una vista a 360° sul mare e sulla spiaggia. Il più alto dei quattro piani su cui si sviluppa la dimora ospita una piscina privata e, manco a dirlo, il panorama da lassù è assolutamente imperdibile.

L’interno, naturalmente, non è da meno. L’intera superficie, che ammonta complessivamente a 1200 metri quadrati, è magnificamente rifinita e arredata. Le ampie vetrate a tutta altezza permettono di godersi il paesaggio da qualunque angolazione e fanno di questa casa, ribattezzata Neyplex, una crasi tra il nome del giocatore e la parola quadruplex. Ecco perché è il luogo ideale per i party da sogno che certamente l’attaccante brasiliano organizzerà ogni volta che avrà l’occasione di tornare in Brasile per qualche giorno. Ha speso l’equivalente di quasi 9 milioni di euro, per assicurarsi questa dimora di pregio. Ma che saranno mai, al cospetto dello stipendio faraonico che l’Al-Hilal gli ha assicurato pur di averlo con sé?