Neymar, 25 stanze e 3 saune: una casa faraonica per la nuova stella dell’Al-Hilal

Neymar vola in Arabia Saudita: pronta per lui una residenza faraonica che rispetterà tutte le richieste avanzate dal campione brasiliano.

Non si può certo dire che Neymar non sia un tipo con le idee chiare. Sapeva già cosa chiedere di preciso all’Al-Hilal, in cambio del suo trasferimento in Arabia Saudita. Ha accettato di fare le valigie e di regalarsi una nuova avventura dall’altra parte del mondo, ma ha posto tante di quelle condizioni che sarebbe difficile elencarle tutte.

Noi, in ogni caso, ci proveremo. Iniziamo col dire che la squadra lo ha ingaggiato con un contratto biennale in virtù del quale la star brasiliana guadagnerà la bellezza di 80 milioni a stagione. Cifra che potrebbe facilmente raddoppiare, però, grazie ai bonus in palio, i premi per gli eventuali obiettivi raggiunti e gli accordi commerciali che ci sono in ballo. Non si è accontentato, tuttavia, del mega contratto faraonico che gli è stato assicurato. Neymar ha voluto prima sincerarsi che il club della Saudi Pro League mettesse a sua disposizione tutto ciò che pretendeva, a partire dalle 8 automobili di cui ritiene di aver bisogno. Tre saranno personali, mentre tutte le altre serviranno al suo entourage. Ha chiesto un autista che sia disposto a scarrozzare lui, ma anche eventualmente gli amici e i suoi familiari, ovunque vogliano, 24 ore su 24

Il suo parco macchine si comporrà di un Bentley Continental GP, di una Lamborghini Huracan e di un’Aston Martin DBX. Che, tutte insieme, valgono in totale oltre 500mila euro. Ha avanzato delle richieste molto specifiche anche sul fronte della casa in cui stabilirsi, Neymar, alcune delle quali sono veramente pazzesche.

Neymar, al lusso non si rinuncia: ecco la villa dei suoi sogni

Tra le condizioni poste dalla nuova stella dell’Al-Hilal c’è che il suo frigorifero sia sempre pieno zeppo di bevande al guaranà e di succo di acaí, le sue bevande preferite. E vuole anche che gli arabi gli mettano a disposizione un sous chef coi fiocchi che affianchi il suo chef personale, che lo seguirà dal Brasile.

Ma veniamo, ora, ai dettagli della residenza in cui soggiornerà il calciatore. Il brasiliano non intende transigere sugli spazi, che dovranno obbligatoriamente essere giganteschi. Basti dire che ha espressamente richiesto una dimora che consti di almeno 25 stanze, così da avere spazio a sufficienza per tutte le persone che vorranno eventualmente recarsi a fargli visita. Dovrà poi avere 3 saune e una piscina di almeno 10 metri di larghezza e 40 metri di lunghezza.

Non sarà difficile trovare una megavilla che rispetti questi requisiti in Arabia, così come non sarà complicato trovare persone disposte a lavorare nella sua casa. Neymar vuole almeno 5 dipendenti al suo completo servizio e scommettiamo che li troverà in un battibaleno?