Lens-Rennes, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lens-Rennes è una partita della seconda giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Confermarsi non è mai scontato, soprattutto se non si è abituati a frequentare le posizioni nobili della classifica. Era solo la prima giornata ma la clamorosa sconfitta del Lens in Bretagna contro il Brest (3-2) potrebbe essere un preoccupante campanello d’allarme per una squadra che, dopo il secondo posto dello scorso campionato, ha perso due pedine-chiave come Fofana, ceduto ai sauditi dell’Al-Nassr, e Openda, finito al Lipsia in Bundesliga.

Gli uomini di Franck Haise sembravano avere in pugno la partita dopo aver segnato due gol nei primi 20 minuti con Sotoca e Machado, ma nella ripresa sono improvvisamente calati d’intensità esponendosi alle scorribande dei bretoni, capaci completare un’incredibile rimonta e portarsi a casa tre punti insperati. Dulcis in fundo – si fa per dire – l’espulsione di Thomasson, poi cancellata dalla Commissione disciplinare dopo aver rivisto le immagini. Il clima, insomma, appare teso in casa Lens: l’allenatore non è contento del mercato e di una rosa che non sembra essere lunga a tal punto da poter affrontare due competizioni (i giallorossi quest’anno prenderanno parte alla Champions League). Non è ancora arrivato il sostituto di Openda, uno che possa garantire quantomeno la doppia cifra come il belga.

Per il Lens nella seconda giornata c’è un’altra gara dall’alto coefficiente di difficolta, contro un Rennes che al contrario è partito a razzo, schiantando 5-1 il neopromosso Metz.

I rossoneri di Bruno Genesio si sono scatenati nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco equilibrata, in cui gli ospiti avevano tenuto botta. In gol i soliti Gouiri e Kalimunendo, ma non è passata inosservata neppure la prova di Ibrahim Salah, autore di una doppietta. In attesa di cedere Doku, a quanto pare molto vicino al Manchester City, il Rennes sta correndo ai ripari e nei giorni scorsi si è assicurato l’esperto Matic, ex Roma.

Come vedere Lens-Rennes in diretta tv e in streaming

Lens-Rennes è in programma domenica alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo scorso anno il Lens ha fatto leva sul fattore campo: nessuno ha fatto meglio degli uomini di Haise nei match casalinghi, vincendo 17 partite su 19. Stavolta c’è qualche incognita in più: il Rennes è un brutto cliente e se la giocherà a viso aperto ma crediamo che i giallorossi riescano a strappare almeno un punto in una gara in cui segneranno entrambe.

Le probabili formazioni di Lens-Rennes

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Samed, Diouf, Machado; Thomasson, Sotoca, Fulgini.

RENNES (4-3-3): Mandanda; Assignon, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Le Fée; Doku, Kalimuendo, Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1