Ligue 1, i pronostici sulle partite di domenica 13 agosto

Ligue 1, il grosso della prima giornata del massimo campionato francese si gioca domenica: impegno ostico per il Lione di Blanc.

La novità più significativa della Ligue 1 2023-24 è senza dubbio la riduzione del numero di squadre, che dopo vent’anni da 20 è passato a 18. Un tentativo di aumentare la competitività del torneo e mettere un po’ di brio, in particolar modo per quanto riguarda la lotta per non retrocedere. Come avviene in Bundesliga, solo le ultime due retrocederanno direttamente, mentre la terzultima dovrà disputare lo spareggio.

Dopo aver ottenuto l’ennesima salvezza tranquilla, il Brest sogna di finire il campionato tra le prime dieci. I bretoni, che nell’ultima amichevole hanno pareggiato 1-1 con il Cagliari di Ranieri, esordiranno con il Lens, squadra rivelazione dell’ultima Ligue 1. I giallorossi hanno chiuso al secondo posto dietro ai campioni del Psg e la sensazione è che se avessero commesso qualche passo falso in meno avrebbero potuto seriamente insidiare i favoritissimi parigini. Ad ogni modo i Sang et Or si sono qualificati alla Champions League per la prima volta dopo due decadi, traguardo impensabile ad inizio stagione. L’obiettivo è ripetersi ma le numerose cessioni – due su tutte, quelle di Fofana e Openda – generano qualche interrogativo di troppo. Si può in ogni caso dare fiducia agli uomini di Franck Haise nella sfida di Brest, che non dovrebbe garantire troppe emozioni. Esordirà verosimilmente con una vittoria anche il Montpellier, squadra che nella passata stagione ha chiuso in crescendo. Gli occitani Michel Der Zakarian sono favoriti contro il neopromosso Le Havre.

Monaco, occhio all’insidioso Clermont

Va a caccia di riscatto il Monaco, affidatosi all’austriaco Adi Hutter. I monegaschi devono archiviare l’ultima stagione, conclusa addirittura fuori dai piazzamenti europei.

La formazione del Principato ha disputato numerose amichevoli nel precampionato, ma ha ottenuto risultati contrastanti. Vittorie con Betis, Leeds e Bologna e sconfitte con Cercle Brugge, Genoa e Bayern Monaco. Sono serviti i rigori, invece, per stabilire la vincitrice del test con l’Arsenal. Hutter i suoi debutteranno in casa dell’ostico Clermont: non sarà semplice tornare con i tre punti in tasca, al termine di un match che promette gol. Nella prima giornata va in scena anche la riedizione dell’ultima finale di Coupe de France: Nantes contro Tolosa. I gialloverdi, sconfitti nell’ultimo atto della coppa nazionale, si sono salvati solamente all’ultimo respiro e per ora sembrano essere un gradino sotto rispetto ai biancoviola. Parte nuovamente con ambizioni importanti il Rennes di Bruno Genesio: davanti al proprio pubblico i tre punti dovrebbero arrivare contro il neopromosso Metz. Trasferta complicata, infine, per il Lione di Laurent Blanc, reduce da un precampionato pieno di ombre (4 sconfitte su 5). Espugnare Strasburgo non sarà affatto scontato.

Ligue 1: possibili vincenti

• Lens (in Brest-Lens, ore 13:00)

• Montpellier (in Montpellier-Le Havre, ore 15:00)

• Tolosa o pareggio (in Nantes-Tolosa, ore 15:00)

• Rennes (in Rennes-Metz, ore 17:05)

La partita da almeno un gol per squadra

• Nantes-Tolosa, ore 15:00

• Strasburgo-Lione, ore 20:45

Ligue 1: la partita da almeno tre gol complessivi

• Clermont-Monaco, ore 15:00

• Rennes-Metz, ore 17:05

Le partite da meno di tre gol complessivi

• Brest-Lens, ore 13:00