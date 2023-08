PSG-Lorient, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

PSG-Lorient è una partita della prima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

La stagione 2023-24 del Psg inizia all’insegna degli interrogativi. Il primo riguarda senza alcun dubbio il suo giocatore più forte e più rappresentativo, Kylian Mbappé, ormai una sorta di separato in casa dopo aver detto no al rinnovo del contratto sottopostogli dalla società parigina. Una frattura difficilmente sanabile che potrebbe avere delle ripercussioni importanti sulla partenza dei campioni di Francia in carica.

La sensazione, al di là della questione Mbappé, è che in casa Psg al momento regni il caos. Secondo i rumors che provengono dalla Spagna, anche lo stesso Luis Enrique si sarebbe spazientito, al punto da pensare addirittura alle dimissioni. L’allarme a quanto pare è rientrato ma l’avventura transalpina dell’ex commissario tecnico della Spagna – quinto allenatore del Psg dal 2018 – non è iniziata certo sotto i migliori auspici. Nelle amichevoli precampionato, infatti, Hakimi e compagni non hanno entusiasmato, perdendo con Cerezo Osaka e Inter e pareggiando 0-0 contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Oltre a Mbappé, che resta sul mercato – l’attaccante ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita – entro fine mese potrebbe partire anche Neymar, un altro che ha Parigi sembra aver fatto il suo tempo. La società, intanto, si è premunita: negli ultimi giorni sono arrivati due rinforzi niente male come l’ex Barcellona Dembélé e l’attaccante Gonçalo Ramos, acquistato dal Benfica.

Poche certezze per Luis Enrique

Non è scontato, però, che i due scendano in campo già nell’anticipo della prima giornata di Ligue 1 contro il Lorient, visto che sono stati appena ufficializzati.

Mbappé o non Mbappé, il banco di prova di Luis Enrique sarà la Champions League, com’è avvenuto per i suoi predecessori. La sola vittoria del campionato, infatti, non può più bastare. Lo spagnolo, tuttavia, dovrà convincere anche in patria e migliorare lo score del suo predecessore Galtier, che lo scorso anno perse ben 7 partite su 38, davvero troppe considerando il valore della rosa. Niente scherzi, dunque, contro Les Merlus, allenati ancora da quel Regis Le Bris che nella passata stagione gli ha permesso di raggiungere un ragguardevole decimo posto. Non sarà automatico ripetersi, soprattutto dopo le partenze del talentuoso centrocampista Le Fée e dell’attaccante Moffi, finiti al Rennes e al Nizza.

Come vedere PSG-Lorient in diretta tv e in streaming

PSG-Lorient è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante l’assenza di Mbappé, il Psg resta di gran lunga superiore al Lorient e dovrebbe riuscire a vendicare la sconfitta, pure abbastanza pesante, patita lo scorso aprile proprio al Parco dei Principi. La vittoria dei parigini non sembra in discussione, ma essendo ancora in fase di rodaggio è assai probabile che subiscano almeno una rete.

Le probabili formazioni di PSG-Lorient

PSG (4-3-3): Donnaruma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Fabian Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha; Asensio, Ekitiké, Neymar.

LORIENT(4-5-1): Mvogo; Kalulu, Meïté, Laporte, Talbi; Le Goff, Makengo, Abergel, Faivre, Le Bris; Dieng.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1