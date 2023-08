PSG-Inter, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

PSG-Inter è un’amichevole e si gioca martedì alle 12:20: statistiche, notizie, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Le vittorie ottenute nel precampionato, si sa, contano relativamente. L’Inter non è riuscita a battere l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo nella sua prima amichevole della tournée giapponese ma le note positive non sono mancate per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Contro i sauditi, tra i grandi protagonisti di questo mercato estivo, hanno brillato proprio due dei nuovi acquisti, Cuadrado e Frattesi. L’ex esterno della Juventus ha dimostrato, nel caso ce ne fosse bisogno, di avere ancora tanto da dare, mentre il giocatore arrivato dal Sassuolo ha subito fatto capire di che pasta è fatto, con i suoi recuperi e i suoi continui inserimenti. Lautaro Martinez, invece, aveva le polveri bagnate: nella ripresa l’attaccante dell’Inter ha più volte sfiorato il gol del vantaggio, sprecando almeno due limpide occasioni da gol. Per l’Inter era solo il terzo test dopo quelli disputati alla Pinetina contro Lugano e Pergolettese, terminati entrambi in goleada. Inzaghi avrà ulteriori risposte nell’amichevole di lusso con il Psg, la più attesa di questa trasferta nipponica. Probabilmente condizionati dalla caotica vicenda Mbappé – l’attaccante è rimasto per “punizione” in Francia dopo aver rifiutato il rinnovo – i parigini non sono andati al di là di un pareggio con l’Al-Nassr (0-0) e venerdì scorso hanno addirittura perso contro il Cerezo Osaka, formazione della J1 League.

I troppi cambi effettuati nella ripresa da Luis Enrique hanno evidentemente alterato gli equilibri, consentendo agli avversari di prendere coraggio e segnare due gol in 10 minuti (2-3). Senza il suo miglior giocatore, del resto, è ovvio che il Psg perda qualcosa, soprattutto a livello offensivo. In attesa di capire cosa succederà con Mbappé, il tecnico spagnolo avrebbe richiesto Dembélé del Barcellona, ma la trattativa è in salita.

Come vedere PSG-Inter in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra PSG e Inter è in programma martedì alle 12:20 al Japan National Stadium di Tokyo, in Giappone, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonisti gli uomini di Luis Enrique e quelli di Simone Inzaghi. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Per gli abbonati Sky, invece, la sfida sarà visibile su Sky Sport (canale 251) e in streaming su Sky Go e NOW.

Il pronostico

Il Psg nelle due uscite giapponesi ha dato la sensazione di essere ancora un cantiere aperto ed ha meno certezze rispetto all’Inter. Non è da escludere che i nerazzurri evitino la sconfitta in una partita in cui entrambe le squadre dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di PSG-Inter

PSG (4-3-3): Donnarumma; Marquinhos, Danilo Pereira, Skriniar, Kurzawa; Vitinha, Ugarte, Zaire-Emery; Gharbi, Ekitiké, Asensio.

INTER (3-5-2): Stankovic; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2