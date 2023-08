Valentina Vignali, solo bikini e abiti mozzafiato per l’estate: si salvi chi può

Valentina Vignali, la tappa in Sicilia ci regala degli scatti mozzafiato: per un abito così il porto d’armi dovrebbe essere obbligatorio.

Non si ferma mai, Valentina Vignali. Letteralmente. Il suo non è più solo il profilo di una bellissima influencer dalle curve mozzafiato, ma quello di una travel blogger. Ormai vive con la valigia sempre pronta e non si tira mai indietro, quando c’è da visitare un nuovo posto da qualche parte del mondo.

Non teme il jet-lag, non teme le levatacce. Non teme niente di niente, la splendida cestista, il cui account è seguito da 2,6 milioni di follower. Giusto un paio di settimane fa aveva affrontato un viaggio lungo e divertentissimo in compagnia di un amico, che l’aveva portata a visitare sette Stati in una manciata di giorni. Viaggiare, insomma, è la cosa che le piace di più. Dopo il basket, s’intende, che resta il suo primo e grande amore. “Sono stata in tutti i continenti – ha scritto in una recente didascalia la Vignali, sintetizzando così alla perfezione la sua vita da globetrotter – sto a quota 71 Paesi visitati, ciò significa che ho visto già più di 1/3 del mondo. Se l’avessi detto alla me adolescente – ha aggiunto, alludendo al fatto di non aver viaggiato molto da piccola – non ci avrebbe creduto”.

Gli ultimi giorni li ha trascorsi in Sicilia, godendosi il mare e il sole benché abbia più volte detto, anche di recente, di preferire l’inverno e l’autunno alla bella stagione. Eppure, dinanzi alle bellezze di Palermo e dintorni, anche lei è comprensibilmente rimasta senza fiato.

Valentina Vignali, stretto da togliere il fiato: che spettacolo

Senza fiato sono rimasti anche i suoi numerosissimi follower, per la verità, che grazie a questa tappa sicula hanno avuto la possibilità, ancora una volta, di ammirare le sue curve pirotecniche imprigionate in dei bikini succinti.

Al calar del sole, poi, avveniva la trasformazione: da splendida sirena dal corpo da urlo si trasformava in una vera e propria vamp pronta a fare faville ovunque si recasse. La movida tra Mondello, Capo Gallo e Isola delle Femmine se l’è goduta facendo sfoggio, infatti, di alcuni abiti davvero mozzafiato. Come quello che indossa in questa foto, appunto, talmente stretto da sembrare una seconda pelle e da non lasciare spazio all’immaginazione.

Ci è mancato poco, però, che anche lei venisse coinvolta nel Ferragni-gate dei giorni scorsi. “La Sicilia sta bruciando – le ha scritto un utente, criticando il fatto che si divertisse in barba ai roghi che stanno deturpando l’isola – e tu godi così, scusami ma devi pensare un po’ altre cose come natura, etc”. “Vabbè – la risposta piccata di Valentina – ma la gente non ce la fa proprio. A parte che gli incendi sono successi due giorni dopo, ma pure se fosse, faccio il pompiere per caso?“. Touché.