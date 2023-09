Everton-Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Everton-Arsenal è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Dopo aver visto sfumare il titolo sul più bello nello scorsa edizione della Premier League al termine di un serratissimo duello con il Manchester City, l’Arsenal è ripartito con il piede giusto. I Gunners sono inciampati solamente nel derby con il Fulham, nella terza giornata di campionato, con i Cottagers capaci di portare via un punto (2-2) dall’Emirates Stadium.

Solo un incidente di percorso per la squadra di Mikel Arteta, che una settimana dopo, prima dello stop per le nazionali, si è aggiudicata il big match con il Manchester United, battuto 3-1 a Londra. Odegaard, il nuovo acquisto Rice e Gabriel Jesus hanno regalato al tecnico di origini basche il terzo successo stagionale, che consente al club londinese di tenere il passo delle dirette concorrenti, sia per il titolo che per un posto in Champions League. Arsenal che tuttavia deve replicare, oltre all’irrefrenabile Manchester City – unica squadra ancora a punteggio pieno dopo cinque turni – a Tottenham, Liverpool e Brighton, che ieri hanno tutte vinto distanziando i Gunners, impegnati nell’ultimo match domenicale con l’Everton.

I Gunners non vincono a Goodison Park dal 2017

Nonostante le turbolente stagioni vissute dai Toffees, che per due anno di fila hanno corso il rischio di retrocedere in Championship, Goodison Park rappresenta un tabù per l’Arsenal.

Già, perché il club di Londra Nord non riesce ad espugnare lo stadio di Liverpool addirittura dal 2017 e nella passata stagione la sconfitta per 1-0 contribuì a far perdere ai Gunners un titolo che tre mesi prima della fine del campionato sembrava fosse già vinto. Sarà così anche stavolta? Al momento la squadra di Sean Dyche non se la passa benissimo e non è una novità: dopo tre sconfitte di fila, filotto in cui Tarkowski e compagni non hanno segnato neppure un gol, l’Everton ha conquistato il primo punto prima della sosta, pareggiando 2-2 in casa del neopromosso Sheffield United: si prospetta un’altra stagione di patimenti.

Goodison Park sarà anche un campo difficile per l’Arsenal ma al momento questo Everton non dà l’impressione di poter mettere in difficoltà i Gunners e di impedirgli di tornare a Londra con i tre punti in tasca.

Le probabili formazioni di Everton-Arsenal

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Young; Onana, Gueye; Garner, Doucouré, Danjuma; Beto.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Nketiah, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1